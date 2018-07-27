Самый большой корабль-музей теперь в Кронштадте
На палубе «Беспокойного» открыта выставка современного вооружения российского флота.
На палубе «Беспокойного» открыта выставка современного вооружения российского флота.
Сегодня, 27 июля, в Кронштадте открыли
Корабль Балтийского флота «Беспокойный» стал
Этот корабль был построен в Петербурге на Северных верфях. Но, как и у всего, у него есть срок службы. Теперь он сослужит людям новую службу, не менее важную.
Церемония торжественного открытия завершилась выстрелом из корабельного орудия. Теперь полуденный выстрел будет совершаться в Кронштадте в полдень ежедневно, по просьбам ветеранов флота.
Вчера мы сообщали о том, что копия петровского парусника «Полтава» примет участие в параде на День ВМФ в Кронштадте.