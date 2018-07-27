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14:44 (мск), источник: Piter.tv

Самый большой корабль-музей теперь в Кронштадте

На палубе «Беспокойного» открыта выставка современного вооружения российского флота.

Сегодня, 27 июля, в Кронштадте открыли корабль-музей — боевой эсминец «Беспокойный». Об этом сообщают городские СМИ.

Корабль Балтийского флота «Беспокойный» стал кораблем-музеем благодаря решению министра обороны Сергея Шойгу. В июне этого года эсминец отбуксировали с базы ВМФ РФ в Балтийске в Купеческую гавань Кронштадта. В нем провели работу по музеефикации.

Этот корабль был построен в Петербурге на Северных верфях. Но, как и у всего, у него есть срок службы. Теперь он сослужит людям новую службу, не менее важную.
Георгий Полтавченко
губернатор Петербурга

Церемония торжественного открытия завершилась выстрелом из корабельного орудия. Теперь полуденный выстрел будет совершаться в Кронштадте в полдень ежедневно, по просьбам ветеранов флота.

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Вчера мы сообщали о том, что копия петровского парусника «Полтава» примет участие в параде на День ВМФ в Кронштадте.

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