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13:38 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане появится Итальянский индустриальный парк

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ассоциация «Узбекипаксаноат» и Итальянская шелковая ассоциация договорились о создании в Узбекистане Итальянского индустриального парка, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Здесь будут работать предприятия, специализирующиеся на переработке коконов, производстве продукции из шелка, а также выпускающие оборудование и необходимые комплектующие. Стороны уже договорились о создании первого совместного предприятия по производству готовой шелковой продукции. Появление парка, по оценкам экспертов, позволит нарастить экспорт продукции из шелка в Евросоюз, а также выйти на новые рынки сбыта в европейских странах.

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Кроме того, ассоциация ведет переговоры с турецкими текстильными компаниями по производству новой для страны продукции — шелковых ковров и покраске шелковых тканей.

В рамках утвержденной правительством программы мер по комплексному развитию шелковой отрасли до 2021 года сегодня в стране проводится модернизация 20 заводов по производству грены и около 30 заводов по переработке коконов. Также идет работа по организации 11 новых профильных предприятий по глубокой переработке кокона тутового шелкопряда общей стоимостью 83,2 миллиона долларов, большую часть из которых планируется ввести в строй уже в этом году.

В рамках модернизации подписаны соглашения о закупке нового оборудования таких известных компаний как Van De Wiele, Picanol и Reggiani. В результате через три года планируется увеличить объем производства шелка-сырца в два раза и довести показатель до 3 тысяч тонн в год, а также за счет глубокой переработки сырья увеличить производство шелковой ткани в 8 раз, достигнув 11,2 миллиона погонных метров в год.

Напомним, что 2016 году уровень использования производственных мощностей шелкоперерабатывающих предприятий в Узбекистане составлял всего 17%, а в 2017 году — уже 54%. В 2016 году на экспорт было отправлено продукции на 20,9 миллиона долларов, а в прошлом году — на 37,7 миллиона долларов.

На сегодняшний день предприятиями выпускается уже четыре вида продукции: шелк-сырец, шелковая вата, шелковая ткань и готовые шелковые изделия, тогда как в прошлом году производство было сосредоточено лишь на сыром шелке. К 2021 году планируется наладить производство и экспорт не менее пяти видов продукции.

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