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13:43 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Стало известно, когда школьники Среднего Урала начнут учиться в одну смену

В регионе идет активная подготовка к новому учебному году.

В школах Свердловской области идет активная подготовка к новому учебному году. Вместе с тем образовательные организации в скором времени должны будут перейти на односменный режим работы. О том, когда это произойдет, в пятницу, 27 июля, сообщает «АиФ-Урал».

К старту учебного процесса школы должны быть готовы уже 15 августа. Сейчас специалисты Роспотребнадзора, МЧС, ГИБДД, других ведомств и регионального Минобразования оценивают готовность образовательных организаций. Проверку уже прошла треть школ Среднего Урала. В лидерах оказались учебные заведения Артинского, Верхнесалдинского и Ивдельского городских округов, а также Новоуральска и Лесного. Всего в этом году на подготовку школ выделено порядка 2 млрд рублей.

Кроме того, уральские школы постепенно готовятся к обучению в одну смену. Этого власти добиваются за счет реконструкции и строительства новых зданий. Так, в этом учебном году начнут работу школа в Кировграде, которая примет 1,2 тыс ребят, пристрой к школе № 1 в Алапаевске и структурное подразделение гимназии № 39 в Екатеринбурге. В прошлом году на эти цели ушло больше 2 млрд рублей. Полностью переход должен завершиться к 2025 году, согласно поручению Владимира Путина.

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