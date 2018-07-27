Стало известно, когда школьники Среднего Урала начнут учиться в одну смену

В школах Свердловской области идет активная подготовка к новому учебному году. Вместе с тем образовательные организации в скором времени должны будут перейти на односменный режим работы. О том, когда это произойдет, в пятницу, 27 июля, сообщает «АиФ-Урал».

К старту учебного процесса школы должны быть готовы уже 15 августа. Сейчас специалисты Роспотребнадзора, МЧС, ГИБДД, других ведомств и регионального Минобразования оценивают готовность образовательных организаций. Проверку уже прошла треть школ Среднего Урала. В лидерах оказались учебные заведения Артинского, Верхнесалдинского и Ивдельского городских округов, а также Новоуральска и Лесного. Всего в этом году на подготовку школ выделено порядка 2 млрд рублей.