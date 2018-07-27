В Уфе снесли незаконный пивной павильон

Местная администрация установила, что киоск сооружен незаконно и работает без надлежащих документов. Власти обратилась в суд с иском о его сносе за счет индивидуального предпринимателя. Суд поддержал исковое заявление и постановил, что мужчина должен за свой счет демонтировать киоск и освободить участок. Однако он так и не исполнил решение суда.