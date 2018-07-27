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14:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе снесли незаконный пивной павильон

В Советском районе Уфы снесли самовольно установленный торговый павильон по продаже разливного пива.

Местная администрация установила, что киоск сооружен незаконно и работает без надлежащих документов. Власти обратилась в суд с иском о его сносе за счет индивидуального предпринимателя. Суд поддержал исковое заявление и постановил, что мужчина должен за свой счет демонтировать киоск и освободить участок. Однако он так и не исполнил решение суда.

В итоге, после применения всех мер принудительного исполнения, было принято решение о принудительном демонтаже пивного павильона и освобождении земельного участка. Снос объекта был произведен силами муниципального учреждения Советского района, но стоимость работ будет взыскана с должника по данному исполнительному производству, сообщили в пресс-службе управления ФССП России по РБ.

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