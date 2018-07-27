В Уфе снесли незаконный пивной павильон
В Советском районе Уфы снесли самовольно установленный торговый павильон по продаже разливного пива.
В Советском районе Уфы снесли самовольно установленный торговый павильон по продаже разливного пива.
Местная администрация установила, что киоск сооружен незаконно и работает без надлежащих документов. Власти обратилась в суд с иском о его сносе за счет индивидуального предпринимателя. Суд поддержал исковое заявление и постановил, что мужчина должен за свой счет демонтировать киоск и освободить участок. Однако он так и не исполнил решение суда.
В итоге, после применения всех мер принудительного исполнения, было принято решение о принудительном демонтаже пивного павильона и освобождении земельного участка. Снос объекта был произведен силами муниципального учреждения Советского района, но стоимость работ будет взыскана с должника по данному исполнительному производству, сообщили в