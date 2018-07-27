В Петербурге на «мосту глупости» уже сломались ограничители
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Ограничители на мосту через левый приток реки Кузьминки в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Ограничители на мосту через левый приток реки Кузьминки в
Ранее мост оборудовали новыми ограничителями, призывающими обратить внимание на допустимые габариты машин. Кроме того, перед мостом установлен «лежачий полицейский», а также нанесена светоотражающая разметка.
«Уже 3 июля (т.е. через месяц после установки) были отломаны вертикальные части ограничителя высоты на опоре со стороны Ленсоветовской дороги. Шестнадцатого июля… фурой была сломана балка на опоре со стороны Ленсоветовской, а также полностью снесена опора со стороны улицы Труда», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что Цивилев вместе с общественным активистом Олегом Шляхтиным, который ведет аккаунт «моста глупости» в соцсетях, сообщили об этой ситуации
Мост через левый приток реки Кузьминки на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги был построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014 году. За статистику инцидентов с «Газелями», не вписавшимися в подмостовой проезд, мост получил народное название «мост глупости». В конце мая под мостом застряла 150-я по счету «Газель».