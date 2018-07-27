В Петербурге на «мосту глупости» уже сломались ограничители

Ранее мост оборудовали новыми ограничителями, призывающими обратить внимание на допустимые габариты машин. Кроме того, перед мостом установлен «лежачий полицейский», а также нанесена светоотражающая разметка.

«Уже 3 июля (т.е. через месяц после установки) были отломаны вертикальные части ограничителя высоты на опоре со стороны Ленсоветовской дороги. Шестнадцатого июля… фурой была сломана балка на опоре со стороны Ленсоветовской, а также полностью снесена опора со стороны улицы Труда», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Цивилев вместе с общественным активистом Олегом Шляхтиным, который ведет аккаунт «моста глупости» в соцсетях, сообщили об этой ситуации вице-губернатору Петербурга Игорю Албину, предложив установить другие виды ограничителей, которые не позволят приближающимся автомобилям набирать скорость.