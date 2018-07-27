Организаторов нелегальных экскурсий по крышам Петербурга накажут рублем‍

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ЗакС Петербурга предложил законопроект, предусматривающий наказание за нелегальные экскурсии по крышам. Об этом сообщает издание «ПД». Соответствующие поправки внесут в городской закон об административных правонарушениях.

Как сообщил автор законопроекта, Денис Четырбок, за несанкционированные прогулки по крышам организаторам будет грозить штраф. В случае нарушения нового постановления, физические лица заплатят от 2 до 5 тысяч рублей, должностные — от 25 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 50 до 200 тысяч рублей.

Нелегальные прогулки по нашим крышам стали целой индустрией. Предложений подняться на высотные объекты масса. Туристов повсеместно зазывают на улицах, тротуары и асфальт буквально исписаны рекламными объявлениями. Разумеется, у большинства организаторов таких прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Руферы-экскурсоводы, без труда превратившие свое хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей. Денис Четырбок