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13:41 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Минск попал в топ самых дорогих путешествий на автобусах

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал продажи билетов на автобусе с января по июль 2018 года и составил рейтинг самых дорогих путешествий россиян. Сравнивались только билеты в одну сторону. В рейтинг неожиданно попали и поездки в Беларусь.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Самым дорогим маршрутом на автобусе оказался Москва- Франкфурт-на-Майне (Германия). Такое путешествие обойдется в 8 320 российских рублей (примерно 263 рубля). За эти же деньги пассажир мог бы купить билет на самолет, но почему-то предпочел автобус. На втором месте путешествие из Москвы в Казань, которое обошлось одному из пассажиров в 7 630 рублей (около 240 рублей). Специалисты предполагают, что маршрут внутри страны оказался на втором месте из-за чемпионата мира по футболу. Стоимость билетов в Казань, одном из 11 городов, где проходили матчи мундиаля, выросла до двух тысяч российских рублей. Замыкает тройку самых разорительных маршрутов Москва-Дортмунд (Германия).

Минск фигурирует в рейтинге трижды. На четвертом месте поездка в нашу столицу из Феодосии, которая обойдется в 6 241 рублей (примерно 197 рублей), на шестом из Симферополя — 5 723 рубля (181 рублей).

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