Минск попал в топ самых дорогих путешествий на автобусах

Самым дорогим маршрутом на автобусе оказался Москва- Франкфурт-на-Майне (Германия). Такое путешествие обойдется в 8 320 российских рублей (примерно 263 рубля). За эти же деньги пассажир мог бы купить билет на самолет, но почему-то предпочел автобус. На втором месте путешествие из Москвы в Казань, которое обошлось одному из пассажиров в 7 630 рублей (около 240 рублей). Специалисты предполагают, что маршрут внутри страны оказался на втором месте из-за чемпионата мира по футболу. Стоимость билетов в Казань, одном из 11 городов, где проходили матчи мундиаля, выросла до двух тысяч российских рублей. Замыкает тройку самых разорительных маршрутов Москва-Дортмунд (Германия).