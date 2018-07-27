Воздух в нескольких районах Москвы оказался загрязнен формальдегидом

Как говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в «Интерфакс» в пятницу, нормы содержания формальдегида в районе Нагорный (ЮАО) были превышены более чем в полтора раза (максимальная концентрация 1,6 ПДК). В районе Мещанский (ЦАО) отмечались показатели в 1,4 ПДК, в остальных районах столицы максимальные концентрации формальдегида были в диапазоне от 0,4 до верхней границы нормы (1,0 ПДК).