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15:12 (мск), источник: Интерфакс

Воздух в нескольких районах Москвы оказался загрязнен формальдегидом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Специалисты центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета зафиксировали повышенную степень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в Москве за минувшие сутки.

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Источник: Dani Ramos / СС0

Как говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в «Интерфакс» в пятницу, нормы содержания формальдегида в районе Нагорный (ЮАО) были превышены более чем в полтора раза (максимальная концентрация 1,6 ПДК). В районе Мещанский (ЦАО) отмечались показатели в 1,4 ПДК, в остальных районах столицы максимальные концентрации формальдегида были в диапазоне от 0,4 до верхней границы нормы (1,0 ПДК).

Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали санитарно-гигиенических норм.

Прогноз рассеивания неблагоприятный. Несмотря на то, что метеоусловия до субботы в целом должны способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, яркое солнце окажет негативное влияние и может привести к росту концентрации формальдегида в атмосфере.

Накануне Росгидромет предупреждал о возможном росте концентраций формальдегида из-за жары в столице.

В пятницу по прогнозу Гидрометцентра максимальная температура в Москве перешагнет 30-градусную отметку, в субботу ожидается 30−32 градуса. Ветер до субботы восточный, 5−10 м/с, переменная облачность, местами возможен небольшой дождь.

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