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18:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Чтобы избежать штрафа за тонировку иркутский водитель выбил лобовое стекло ногами

Измерять светопропускаемость стекол его внедорожника полицейским не пришлось.

После увеличения штрафов, многие иркутские автомобилисты, которые предпочитали ездить с затемненными передними и лобовыми стеклами, тонировку все-таки поснимали. Но те, кто выходить из сумрака ни в какую не желает, все равно продолжают попадаться инспекторам ГИБДД.

Не удалось проскочить пост ДПС и водителю внедорожника «Митсубиси Паджеро». Его остановили на одной из трасс под Иркутском. Еще бы, не заметить нарушителя было сложно, ведь его лобовое стекло было буквально «заколочено досками», вернее покрыто черной пленкой, светопропускаемость которой составляла максимум 5%.

Как известно, за устранение нарушения на месте, то есть, если водитель снимет тонировку при полицейском, штрафа удастся избежать. То ли этот пункт водитель воспринял слишком буквально, то ли ему просто надело оплачивать квитанции со штрафами, но в этот раз инспекторам даже не пришлось замерять стекла специальным прибором. Нарушитель с серьезным выражением лица, не говоря ни слова, сел в салон, и в стиле Брюса Ли несколькими мастерскими ударами левой ноги, выбил затонированное лобовое стекло, усыпав мелкими крошками весь капот.

— А я ведь давно тебе говорила, выкинуть эту тонировку вместе со стеклом, — сыпет соль на рану хозяину авто жена, которая комментирует его действия за кадром видео. Наверное, мужчина все-таки решил послушать супругу, которая тут же добавляет: Да это стекло все равно протекало, просто его неправильно установили. Вот сейчас заедем в сервис и поставим новое.

Правда, до сервиса паре пришлось проехаться с ветерком, который дул им прямо в лицо. Но зато они убили сразу двух зайцев: сохранили семейный бюджет и починили свою машину.

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