В Перми в сентябре открывается прямой рейс до Минеральных Вод

С 17 сентября вводится авиарейс Пермь — Минеральные Воды. Самолеты 737−800 авиакомпании «Победа» будут летать по вторникам и субботам из Перми в Минводы и из Минвод в Пермь. Лайнер рассчитан на 189 пассажиров, сообщили в краевом минтрансе. Самолеты без пересадок до Минеральных Вод и обратно будут летать до 28 октября.