Макаревичу предложили приехать в Крым, а не «прятаться за высокими словами»
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по
Ранее Макаревич в эфире «Эха Москвы» заявил, что России в 2014 году следовало купить Крым, чтобы не портить отношения с Киевом. По словам музыканта, при таких бы условиях он бы с удовольствием ездил бы в Крым.
«Я его приглашаю приехать в Крым и пообщаться с крымчанами. Именно с теми людьми, которые сами организовывали референдум, а не сидеть и прятаться
где-тотам за высокими словами и заборами. Если Макаревич не хочет ехать в Крым в качестве музыканта, то может приехать как турист или просто как гражданин Российской Федерации»
По его словам, Макаревич раньше часто бывал в Крыму, эти места «знает хорошо». «Его увлечение дайвингом и вином нам хорошо известны. Он хорошо может сравнить, что было при Украине с тем же виноделием, когда виноградники вырубались под элитные коттеджи, и что сейчас происходит, когда виноградарство переживает новый этап развития», — подчеркнул парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина