Макаревичу предложили приехать в Крым, а не «прятаться за высокими словами»

Источник: РИА "Новости"

Ранее Макаревич в эфире «Эха Москвы» заявил, что России в 2014 году следовало купить Крым, чтобы не портить отношения с Киевом. По словам музыканта, при таких бы условиях он бы с удовольствием ездил бы в Крым.

«Я его приглашаю приехать в Крым и пообщаться с крымчанами. Именно с теми людьми, которые сами организовывали референдум, а не сидеть и прятаться где-то там за высокими словами и заборами. Если Макаревич не хочет ехать в Крым в качестве музыканта, то может приехать как турист или просто как гражданин Российской Федерации» Черняк

По его словам, Макаревич раньше часто бывал в Крыму, эти места «знает хорошо». «Его увлечение дайвингом и вином нам хорошо известны. Он хорошо может сравнить, что было при Украине с тем же виноделием, когда виноградники вырубались под элитные коттеджи, и что сейчас происходит, когда виноградарство переживает новый этап развития», — подчеркнул парламентарий.