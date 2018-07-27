В Екатеринбурге похоронили Вениамина Яковлева

Источник: РИА Новости

Первый председатель высшего арбитражного суда РФ, доктор юридических наук, профессор, советник президента РФ Вениамин Яковлев скончался во вторник в возрасте 86 лет.

Церемония прощания с Яковлевым проходила в Свердловском государственном академическом театре драмы. Проститься с государственным деятелем пришли более сотни его коллег и учеников, а также представители областного правительства, администрации Екатеринбурга, областных судов и прокуратуры. На похоронах последние почести выдающемуся правоведу отдала рота почетного караула. В последний путь Яковлева проводили близкие родственники и коллеги, возложившие венки на его могилу.

Вениамин Яковлев родился 12 февраля 1932 года в городе Петухово Уральской области РСФСР (ныне — Курганская область) в семье рабочих. После окончания в 1953 году Свердловского юридического института (ныне — Уральский государственный юридический университет) сделал блестящую юридическую карьеру. С июля 1989 года по декабрь 1990 года был одним из последних министров юстиции СССР в правительстве Николая Рыжкова.