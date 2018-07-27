Цвета-2019: розовый миллениалов, желтый поколения Z и утопический футуризм неомятного

Какой цвет будет моден в будущих сезонах? Вопрос не такой уж праздный, поскольку наши цветовые предпочтения — индикатор не только нашего личного настроения, но и общественных, и даже общемировых, тенденций.

На только что завершившейся в Лондоне международной выставке модной одежды и аксессуаров Pure London 2019 эксперты по цвету рассказали, что 70% покупок совершается на основании понравившегося цвета.

Несоответствие цвета ожидаемому является также самой распространенной причиной возврата товаров при покупке в интернете.

Психологи давно говорят, что цвет влияет на наше психоэмоциональное состояние.

Согласно одному исследованию, например, спортивные команды в красной форме выигрывают чаще других (тут можно сделать самостоятельное мини-исследование на примере недавно прошедшего в России чемпионата мира по футболу).

Красный — это всегда сильная эмоция: вспомним, что лицо имеет тенденцию краснеть от гнева или стыда.

Под этим есть и физическая подоплёка: у красного самая большая длина волны, то есть у этого цвета больше энергии, и он требует более интенсивной реакции.

Тогда как у фиолетового, например, самая короткая длина волны, так что неслучайно он связан с духовенством, роскошью, аристократией, а соответственно, с размеренностью и спокойствием, и это, кстати, самый модный цвет нынешнего года.

Что же касается 2019-го и далее, то, по данным Джоан Томас из консультационной компании Coloro, уже присутствующие на рынке пастельные оттенки останутся в числе наиболее популярных.

Они менее насыщенные, интенсивность тона в них приглушена, они легкие, воздушные и рождают ощущение спокойствия и благодушия — на контрасте с сопровождающими нашу жизнь политическими и экономическими потрямениями.

Сквозь розовые очки миллениалов

Популярность их возникла и растет благодаря таким брендам, как производитель кожаных изделий конфетных оттенков Mansur Gavriel, косметическому Glossier с их нежными тюбиками и баночками, будто наполненными воздушными пузырями, которые так и просятся в айфон, а оттуда в соцсети.

Оба бренда, кстати, и возникли на волне вдохновения от просмотра многочисленных фотографий в соцсетях: они основаны миллениалами — поколением, настолько увлеченным розовым цветом, что он даже стал именно так и называться — розовый миллениалов.

Это не какой-то конкретный оттенок, а вся нежно-розовая палитра: от бледно-пудровой сахарной ваты и полупрозрачного розового кварца до позолоченных лучами заходящего солнца фасадов венецианских палаццо цвета свежей лососины и розовых фламинго.

Все эти оттенки, когда-то предпочитаемые в основном маленькими девочками и их старенькими бабушками, в нашей жесткой реальности вошло в моду у поколения, родившегося в годы обновления и перемен (середина 1980-х-1990-е) и начавшего мужать уже в новом тысячелетии, которое многих разочаровывает и не всегда оправдывает надежд, возлагавшихся на него в 1980-е.

Возможно, отсюда это стремление миллениалов надеть «розовые очки» — именно как средство противопоставления новой жесткой реальности, с войнами, конфликтами, фейковыми новостями и давлением соцсетей.

Не зря ведь розовый изначально был популярен у самых беззащитных слоев населения, поскольку его главное свойство — нежность, мягкость.

Но в миллениальной интерпретации этот цвет еще транслирует мысль о гендерной флюидности и о ностальгии: неслучайно эксперты модной индустрии полагают, что одним из инфлюенсеров этого цвета стал кинорежиссер Вез Андерсон со своим фильмом «Отель «Гранд Будапешт».

Пусть всегда будет желтый

Розовому на пятки наступает желтый поколения Z, то есть тех, кто родился после 1995 года.

И опять же, как и в случае с розовым миллениалов, это не один-единственный желтый, как какой-нибудь гадкий утенок для купания, а всевозможные его оттенки — от неоново-лимонного до цвета детской неожиданности и подсолнухов Ван Гога.

Желтый — это один из основных цветов спектра, и для человеческого глаза он самый яркий, а для психики — веселый, радостный, оптимистичный.

Про поколение Z ходила такая шутка, что они не делают различия между реальным и виртуальным.

И в моду этот цвет вошел действительно во многом благодаря популярной мобильной платформе для обмена сообщениями Snapchat и сервису знакомств Bumble c их ярко-желтыми логотипами.

Основные инфлюенсеры этого цвета: фотограф и модельер Петра Коллинз с ее «сырыми» фотопортретами, модель и участница телешоу «Семья Кардашьян» Кайли Дженнер, поп-звезда Бейонсе, модель и дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер.

Как и миллениальный розовый, желтый выплескивает наружу некий ностальгический футуризм поколения Z: они как бы с надеждой смотрят в свое виртуальное будущее, с грустью оглядываясь на реальное прошлое, лихо прожитое их еще вполне деятельными родителями, а пока аккуратно осветляют и винтажируют свои многочисленные фотки в Instagram.

Утопический футуризм новой мяты

А если заглядывать совсем уж далеко — до олимпийского 2020 года, то в нем, по оценке ведущего аналитика трендов, компании WGSN, будет доминировать неомятный (Neo Mint), причем и в одежде, и в интерьере.

Это, пожалуй, единственный оттенок зеленого, который вы не найдете в «Кувшинках» Моне.

А вот у другого мастера, модного дизайнера Марка Джейкобса, еще в 2013 году была коллекция, где мятный присутствовал в избытке, но большие художники всегда смотрят далеко вперед, а в мейнстрим этот цвет прорвется еще только через два года.

Чем хорош неомятный?

Как все пастельные оттенки, он нежен, не агрессивен и излучает утопический оптимизм, правда, основанный не на пустом месте: на Марсе наконец, как мы знаем, обнаружена вода, в 2020 году пройдет олимпиада в таком продвинутом с точки зрения технологий месте, как Токио, а в Саудовской Аравии к этому времени будет завершена «Джидда-Тауэр» высотой в 1 км, которая станет самым высоким зданием на Земле.

Так что неомятный в каком-то смысле символизирует наступление светлого будущего уже сегодня, он как бы соединяет научные открытия и новые технологии с природой.

В нем, возможно, нет поэзии кувшинок Моне, но есть свежесть накрахмаленного халата хирурга. Пластического, разумеется.