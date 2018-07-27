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15:51 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ласточку» между Петербургом и Псковом запустят в августе

Скоростной поезд «Ласточка» будет запущен между Петербургом и Псковом с 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Источник: Reuters


Поезд будет курсировать ежедневно, в пути предусмотрены три остановки — на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.

Напомним, что от Петербурга до Луги «Ласточка» будет идти по электрифицированному участку с контактным проводом. Далее, состав будут прицеплять к тепловозу, так как в Псковской области железная дорога не электрифицирована.

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