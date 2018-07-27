«Ласточку» между Петербургом и Псковом запустят в августе
Скоростной поезд «Ласточка» будет запущен между Петербургом и Псковом с 4 августа. Об этом сообщили в
Скоростной поезд «Ласточка» будет запущен между Петербургом и Псковом с 4 августа. Об этом сообщили в
Поезд будет курсировать ежедневно, в пути предусмотрены три остановки — на станциях
Напомним, что от Петербурга до Луги «Ласточка» будет идти по электрифицированному участку с контактным проводом. Далее, состав будут прицеплять к тепловозу, так как в Псковской области железная дорога не электрифицирована.