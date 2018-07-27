«Ласточку» между Петербургом и Псковом запустят в августе



Поезд будет курсировать ежедневно, в пути предусмотрены три остановки — на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.



Напомним, что от Петербурга до Луги «Ласточка» будет идти по электрифицированному участку с контактным проводом. Далее, состав будут прицеплять к тепловозу, так как в Псковской области железная дорога не электрифицирована.

