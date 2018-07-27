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16:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградском ботсаду зацвел экзотический калотропис гигантский

В Волгоградском ботсаду зацвел калотропис гигантский, который был привезен из института имени Комарова Российской академии наук в 2016 году.

По данным специалистов, при соблюдении условий содержания растение может цвести и плодоносить круглый год.

Кустарник имеет листья с беловойлочным опушением и светло-сиреневые цветки в виде зонтиков с подкрученными концами. Вырастает он до пяти метров в высоту.

К слову, листьями калотрописа любят полакомиться многие насекомые Азии, в том числе бабочка Данаида монарх. Произрастает кустарник в Индии, Китае, Пакистане, Таиланде, Филиппинах и Шри-Ланке. Об этом и других растениях тропической коллекции можно узнать из экскурсии сотрудников ботсада.

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