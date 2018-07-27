В Волгоградском ботсаду зацвел экзотический калотропис гигантский

По данным специалистов, при соблюдении условий содержания растение может цвести и плодоносить круглый год.

Кустарник имеет листья с беловойлочным опушением и светло-сиреневые цветки в виде зонтиков с подкрученными концами. Вырастает он до пяти метров в высоту.