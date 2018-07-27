В Волгоградском ботсаду зацвел экзотический калотропис гигантский
В Волгоградском ботсаду зацвел калотропис гигантский, который был привезен из института имени Комарова Российской академии наук в 2016 году.
В Волгоградском ботсаду зацвел калотропис гигантский, который был привезен из института имени Комарова Российской академии наук в 2016 году.
По данным специалистов, при соблюдении условий содержания растение может цвести и плодоносить круглый год.
Кустарник имеет листья с беловойлочным опушением и
К слову, листьями калотрописа любят полакомиться многие насекомые Азии, в том числе бабочка Данаида монарх. Произрастает кустарник в Индии, Китае, Пакистане, Таиланде, Филиппинах и