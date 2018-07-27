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15:06 (мск), источник: Newslab.ru

План по улучшению экологии в Красноярске утвердят осенью

На реализацию программы потратят сотни миллиардов федеральных средств.

Источник: Reuters

План по улучшению экологической ситуации в Красноярске планируют окончательно принять на уровне Федерации осенью. Об этом стало известно на заседании экологического штаба, которое состоялось 27 июля в Сибирском федеральном университете. Участие в обсуждении экологических проблем приняли первый заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Клешко и заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Толмачев.

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Открыл заседание штаба его председатель, врио главы края Александр Усс. Он напомнил, что Красноярск попал в число городов, где реализуют комплексную программу экологического оздоровления, благодаря вниманию со стороны президента Владимира Путина. Красноярский край уже подготовил все материалы для заключения соглашения с федеральными органами власти. Однако в связи с тем, что ряд городов, которые включены в этот список, документы не подготовили, сроки подписания отнесены на осень.

«Это очень масштабные вещи, которые потребуют федеральных средств в сотни миллиардов рублей. Они обязательно будут выделены и окажут практически значимое воздействие на ситуацию у нас в крае. Не только с экологической точки зрения, но и в том числе на улучшение транспортной доступности», — сказал врио губернатора.

Первый вопрос заседания экоштаба посвятили снижению негативного воздействия на атмосферу от загрязнения пылью. По мнению участников заседания, немалую долю в «запыление» города вносят многочисленные строительные площадки и техника, которая на них используется. «Что касается строительных площадок, то все требования есть, они изложены в ГОСТах. Надо просто привлекать правоохранительные органы, чтобы они наказывали тех, кто выпускает технику с площадок в плохом экологическом состоянии. Особенно это важно для новых микрорайонов города, где и так есть проблемы с озеленением, с социальной инфраструктурой», — отметил депутат Алексей Клешко.

Он предложил ввести в городскую программу по определению самого чистого двора и района отдельную номинацию по борьбе с пылью. При этом отметил, что состояние газонов городе неудовлетворительное, из-за плохого ухода они через некоторое время после появления становятся очередным источником пыли. Парламентарий призвал ужесточить контроль над организациями, которые выполняют муниципальные контракты по созданию газонов, в том числе около строящейся развязки на улице Волочаевской.

Также на Экоштабе обсудили влияние автотранспорта на загрязнение атмосферы. Чтобы «разгрузить» городские улицы от припаркованного там автотранспорта, Александр Усс предложил запланировать в бюджете следующего года 1 млрд рублей. Эти средства необходимы для стимулирования частных застройщиков на создание в городе подземных парковок. Кроме того, он сообщил, что на совещании у министра финансов РФ Антона Силуанова обсуждался вопрос транспортного обеспечения Красноярска, в частности, возобновления строительства метро.

Комментируя итоги заседания, первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Алексей Клешко сказал:

«Задача штаба — объединить ученых, власть и общественников, которые обеспокоены экологической ситуацией и готовы вносить свой вклад в ее улучшение. Работа от общих разговоров перешла к конкретике, разбираются конкретные проблемы. Поэтому шаг за шагом в поле зрения — состояние водных объектов, борьба с городской пылью, состояние инфраструктуры. Городская пыль только кажется мелочью. На самом деле, даже на фоне нашего иногда черного неба, пыль является важным элементом, оказывающим влияние на здоровье людей. И вторая часть, это, конечно, автотранспорт, его влияние велико. Руководство края считает, что важно сделать здесь и тему комплексной транспортной схемы, которая бы учитывала и метро, и перехватывающие парковки, и совершенствование дорожной инфраструктуры, и мостовые переходы, и целый ряд других проблем, включая развитие электрического транспорта. Мнение руководителя региона: мы к зиме следующего года такую комплексную схему должны получить, она должна стать руководством к действию».

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