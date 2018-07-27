Программа празднования Дня ВМФ России в Севастополе 29 июля

Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнется парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ 18 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач по предназначению.

В двух парадных линиях на бочках ошвартованы 8 боевых кораблей Черноморского флота, в том числе: подводная лодка «Краснодар», малые ракетные корабли «Мираж» и «Вышний Волочёк», большой десантный корабль «Новочеркасск», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Григорович», гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва», большой десантный корабль «Цезарь Куников», а также сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России «Изумруд».

Командующим военно-морским парадом в Севастополе назначен командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог.

Военно-спортивный праздник начнется с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем будут показаны элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений; противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок; морскому артиллерийскому бою; огневому подавлению противодесантной обороны условного противника, бою за высадку десанта; освобождению судна, захваченного террористами; спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие. В заключение зрители увидят «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов.

В параде и военно-спортивном празднике примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 5 вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и более 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

В течение дня на площади Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники, а у Минной стенки будут выставлены для посещения боевые корабли и катера ЧФ.

Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.

Полная программа Дня ВМФ в Севастополе (воскресенье, 29 июля):

8:45 — 09:00 Торжественный подъём Военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота (Севастопольская бухта).

9:00 — 09:45 Благодарственный Молебен, в честь Дня Военно-Морского Флота России (Храм Архистратига Михаила).

10:00 — 10:15 Возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941−1942 гг. (площадь адмирала П. С. Нахимова).

10:30 — 10:40 Торжественная встреча командующего Черноморским флотом (Графская пристань).

10:40 — 13:15 Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ (Севастопольская бухта).

12:00 — 18:00 Выставка вооружений и военной техники (площадь адмирала П. С. Нахимова).

12:00 — 18:00 День открытых дверей в Музее ЧФ и Военно-историческом музее фортификационных сооружений.

14:00 — 18:00 Посещение кораблей Черноморского флота жителями и гостями города-Героя Севастополя (Минная стенка).

19:00 — 21:45 Праздничный гала-концерт артистов российской эстрады, творческих коллективов Севастополя и Черноморского флота (площадь адмирала П. С. Нахимова).

22:00 — 22:30 Праздничный артиллерийский салют и фейерверк в акватории Севастопольской бухты.

План проведения военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ в акватории Севастопольской бухты 10.40.

Выстрел из исторической пушки, символизирующий начало парада кораблей (причал в районе Памятника затопленным кораблям) 10:40.

11:10.

Обход командующим ЧФ парадной линии кораблей. Швартовка у парадного причала 11:20.

11:30.

Поздравление Президента Российской Федерации В. В. Путина с Днём Военно-Морского Флота 11:26 11:30.

Проход катера с исторической постановкой: «Князь Владимир и дружина», посвященной 1030-летию Крещения Руси 11.30.

11.40.

Театрализованное представление, отражающее историю создания и боевой путь Черноморского флота. Заход в Севастопольскую бухту парусного фрегата «Херсонес» 11.40.

11.44.

Открытие военно-спортивного праздника (4 противодиверсионных катера, 2 вертолета Ми-8) 11.44.

11.48.

Разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника тральными силами флота (2 морских тральщика) 11.48.

11.52.

Развертывание подводной лодки в район боевых действий (1 подводная лодка) 11.52.

11.53.

Авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием (2 самолета Су-30СМ, 2 самолета — Су-24 11.53.

11.59.

Поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией (2 вертолета Ка-27, 2 самолета Бе-12) 11.59.

12.03.

Уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота (2 малых противолодочных корабля) 12.03.

12.07.

Завоевание господства в районе высадки, ракетная атака отряда.

боевых кораблей противника (1 фрегат) 12.07.

12.11.

Завоевание господства в районе высадки, артиллерийский бой.

с надводными кораблями противника (2 ракетных катера, 2 противодиверсионных катера) 12.11.

12.12.

Авиационная огневая подготовка высадки десанта (4 самолета Су-25) 12.12.

12.16.

Огневое подавление противодесантной обороны противника (6 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», 3 реактивные системы залпового огня «Град») 12.16.

12.28.

Бой за высадку морского десанта (1 большой десантный корабль, 20 бронетранспортеров БТР-82, 2 бронетранспортера БТР-80) 12.28.

12.29.

Авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу (2 вертолета Ка-52, 2 вертолета Ми-28) 12.29.

12.35.

Захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале (6 катеров БЛ-680, взвод морской пехоты) 12.35.

12.41.

Освобождение захваченного террористами судна (вспомогательное судно, 2 противодиверсионных катера, 6 катеров БЛ-680) 12.41.

12.48.

Спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие (вспомогательное судно, быстроходные катера, аварийно-спасательная группа, 2 самолета АН-26) 12.48.

12.56.

Фонтаны на воде. Вальс буксиров (пожарные и аварийно-спасательные суда и катера, рейдовые буксиры, крейсерские яхты) 12.56.

13.10.