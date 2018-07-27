В Воронеже появится памятник работникам госбезопасности
Его разместят у «Музея-диорамы».
Его разместят у «Музея-диорамы».
Администрация Воронежа приняла решение установить памятник героям отрядов спецподразделений и сотрудникам органов государственной безопасности. Монумент разместится в парке Патриотов (Ленинский проспект, 94в).
Инициатором установки памятника стала межрегиональная общественная организация ветеранов «Русь». Скульптором выступит член Союза художников Владимир Петрихин. Именно он создавал памятник ВДВ, размещенный в Коминтерновском районе.
Памятник будет передать в оперативное управление «Центру