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15:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже появится памятник работникам госбезопасности

Его разместят у «Музея-диорамы».

Администрация Воронежа приняла решение установить памятник героям отрядов спецподразделений и сотрудникам органов государственной безопасности. Монумент разместится в парке Патриотов (Ленинский проспект, 94в).

Инициатором установки памятника стала межрегиональная общественная организация ветеранов «Русь». Скульптором выступит член Союза художников Владимир Петрихин. Именно он создавал памятник ВДВ, размещенный в Коминтерновском районе.

Памятник будет передать в оперативное управление «Центру военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Открытие планируется в третьем квартале этого года. Точная дата пока не известна.

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