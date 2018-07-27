Названа самая опасная для рожениц развитая страна

США названы самой опасной страной для рожениц среди развитых государств. Результаты собственного расследования опубликовала газета USA Today.

По ее данным, каждый год более 50 тысяч американок получают травмы, а около 700 матерей умирают во время родов. Согласно оценкам, более половины несчастных случаев могут быть предотвращены. Однако для этого необходимо лучшее медицинское обслуживание.

Издание получило доступ к более чем 500 тысячам внутренних записей о качестве обслуживания в больницах и изучило случаи более 150 женщин, чьи роды прошли неудачно. Журналисты также связались с 75 родильными домами, чтобы выяснить, следуют ли врачи установленным инструкциям.

Собранная информация указывает, что медицинский персонал нарушает предписания, из-за чего здоровье матерей оказывается под угрозой. В частности, медсестры зачастую несвоевременно измеряют кровяное давление пациенток, что может привести к сердечному приступу. В некоторых больницах в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная и Южная Каролина менее 15 процентов женщин, нуждающихся в лечении, получили необходимый уход. Отмечается, что подобную ситуацию можно наблюдать как в районных, так и в крупных городских медицинских центрах.