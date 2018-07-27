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14:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

От символов ЧМ в центре Екатеринбурга остались опасные штыри

«А если на такую глазом наткнуться?».

Источник: УралИнформБюро

На пешеходной зоне проспекта Ленина в Екатеринбурге горожане обнаружили огромные штыри, прикрученные к опорам освещения. Фотографии опасных «элементов декора» на своей странице в Twitter опубликовал екатеринбуржец Алексей Сохович-Канаровский‏.

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«На этих штырях висели флаги FIFA во время чемпионата мира по футболу. Скорее всего, кто-то из горожан решил взять их себе на память. На следующей неделе специалисты демонтируют данные конструкции», — сообщил «Уралинформбюро» помощник по взаимодействию со СМИ замглавы администрации Екатеринбурга Евгения Архипова Василий Амбалов.

Стоит напомнить, что в июне Екатеринбург в числе 11 городов России принимал матчи ЧМ-2018. На футбольном поле уральской столицы Уругвай обыграл Египет (1:0), Франция — Перу (1:0), Япония вничью сыграла с Сенегалом (2:2), шведы разгромили мексиканцев (3:0).

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