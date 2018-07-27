От символов ЧМ в центре Екатеринбурга остались опасные штыри
«А если на такую глазом наткнуться?».
«А если на такую глазом наткнуться?».
На пешеходной зоне проспекта Ленина в Екатеринбурге горожане обнаружили огромные штыри, прикрученные к опорам освещения. Фотографии опасных «элементов декора» на своей странице в Twitter опубликовал екатеринбуржец Алексей Сохович-Канаровский.
«На этих штырях висели флаги FIFA во время чемпионата мира по футболу. Скорее всего,
Стоит напомнить, что в июне Екатеринбург в числе 11 городов России принимал матчи ЧМ-2018. На футбольном поле уральской столицы Уругвай обыграл Египет (1:0), Франция — Перу (1:0), Япония вничью сыграла с Сенегалом (2:2), шведы разгромили мексиканцев (3:0).