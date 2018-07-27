От символов ЧМ в центре Екатеринбурга остались опасные штыри

На пешеходной зоне проспекта Ленина в Екатеринбурге горожане обнаружили огромные штыри, прикрученные к опорам освещения. Фотографии опасных «элементов декора» на своей странице в Twitter опубликовал екатеринбуржец Алексей Сохович-Канаровский‏.

«На этих штырях висели флаги FIFA во время чемпионата мира по футболу. Скорее всего, кто-то из горожан решил взять их себе на память. На следующей неделе специалисты демонтируют данные конструкции», — сообщил «Уралинформбюро» помощник по взаимодействию со СМИ замглавы администрации Екатеринбурга Евгения Архипова Василий Амбалов.