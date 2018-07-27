Жителей Пермского края приглашают на опрос по возможным преобразованиям «Хохловки»
Ответив на 18 вопросов, жители региона могут рассказать, чего, по их мнению, на площадке музея не хватает, какие активности им хотелось бы там видеть.
Ответив на 18 вопросов, жители региона могут рассказать, чего, по их мнению, на площадке музея не хватает, какие активности им хотелось бы там видеть.
Министерством культуры и рабочей группой по развитию туризма при Администрации губернатора Пермского края проводится опрос, что жителям и гостям региона хотелось бы видеть в этнографическом музее «Хохловка». Результаты будут приняты во внимание при формировании мероприятий по развитию музея.
Опрос занимает не более 10 минут, пройти его можно по ссылке, с компьютера или смартфона.
Напомним, в Прикамье стартовала программа реставрации и инфраструктурного развития «Хохловки», также начаты ремонтные работы на дороге, соединяющей Пермь с этнографическим музеем.
Справка: