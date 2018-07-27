Жителей Пермского края приглашают на опрос по возможным преобразованиям «Хохловки»

Министерством культуры и рабочей группой по развитию туризма при Администрации губернатора Пермского края проводится опрос, что жителям и гостям региона хотелось бы видеть в этнографическом музее «Хохловка». Результаты будут приняты во внимание при формировании мероприятий по развитию музея.



Опрос занимает не более 10 минут, пройти его можно по ссылке, с компьютера или смартфона.



Напомним, в Прикамье стартовала программа реставрации и инфраструктурного развития «Хохловки», также начаты ремонтные работы на дороге, соединяющей Пермь с этнографическим музеем.



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