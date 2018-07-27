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18:16 (мск), источник: Новости Перми

Жителей Пермского края приглашают на опрос по возможным преобразованиям «Хохловки»

Ответив на 18 вопросов, жители региона могут рассказать, чего, по их мнению, на площадке музея не хватает, какие активности им хотелось бы там видеть.

Источник: Новости Перми

Министерством культуры и рабочей группой по развитию туризма при Администрации губернатора Пермского края проводится опрос, что жителям и гостям региона хотелось бы видеть в этнографическом музее «Хохловка». Результаты будут приняты во внимание при формировании мероприятий по развитию музея.

Опрос занимает не более 10 минут, пройти его можно по ссылке, с компьютера или смартфона.

Напомним, в Прикамье стартовала программа реставрации и инфраструктурного развития «Хохловки», также начаты ремонтные работы на дороге, соединяющей Пермь с этнографическим музеем.

Справка:

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у с. Хохловка (Пермский район). Сегодня «Хохловка» объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX вв., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья. Здесь ежегодно проводятся ставшие традиционными массовые мероприятия — праздники народного календаря «Проводы Масленицы», «Троицкие гуляния», «Яблочный Спас», фольклорные музыкальные праздники, фестиваль военной реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах» и международный фестиваль «KAMWA».

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