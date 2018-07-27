Воронежские коммунальщики 28 июля ликвидируют потоп во дворе на улице Юлюса Янониса

Источник: Агентство «Москва»

Коммунальщики починят поврежденный водовод, из-за которого две недели заливает двор дома № 5 по улице Юлюса Янониса. К работам приступят в субботу, 28 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе «РВК-Воронеж» в пятницу, 27 июля.

Водовод, по словам жильцов дома, дает течь каждый месяц с начала 2018 года. Но коммунальные службы не берутся его ремонтировать, так как собственник водовода неизвестен. Многодневный потоп заставил местных жителей переживать, что «дом может уйти под землю, но это никого не интересует».