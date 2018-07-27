Воронежские коммунальщики 28 июля ликвидируют потоп во дворе на улице Юлюса Янониса
Специалисты начали согласовывать земельные работы.
Специалисты начали согласовывать земельные работы.
Коммунальщики починят поврежденный водовод,
Водовод, по словам жильцов дома, дает течь каждый месяц с начала 2018 года. Но коммунальные службы не берутся его ремонтировать, так как собственник водовода неизвестен. Многодневный потоп заставил местных жителей переживать, что «дом может уйти под землю, но это никого не интересует».
В «РВК-Воронеж» отметили, что водовод не находится на балансе компании. Починить его могут только после обращения управления ЖКХ администрации Воронежа. Компания получила обращение 27 июля и приступила к согласованию земляных работ. Они нужны для установления причины и места повреждения водовода.