Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапову возмутила поездка в Крым
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Анастасию Тарасову раскритиковали за неумение обращаться с ребенком
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли за публикацию непроверенных фактов
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Из танго в «Бум, бум»: что происходит с Медведевой в Канаде
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
"Ждем четвертую": в Сети обсуждают будущую жену Тарасова
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Путин сделал заявление о долларе
Путину задали вопрос о референдуме в Донбассе
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские коммунальщики 28 июля ликвидируют потоп во дворе на улице Юлюса Янониса

Специалисты начали согласовывать земельные работы.

Источник: Агентство «Москва»

Коммунальщики починят поврежденный водовод, из-за которого две недели заливает двор дома № 5 по улице Юлюса Янониса. К работам приступят в субботу, 28 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе «РВК-Воронеж» в пятницу, 27 июля.

Водовод, по словам жильцов дома, дает течь каждый месяц с начала 2018 года. Но коммунальные службы не берутся его ремонтировать, так как собственник водовода неизвестен. Многодневный потоп заставил местных жителей переживать, что «дом может уйти под землю, но это никого не интересует».

В «РВК-Воронеж» отметили, что водовод не находится на балансе компании. Починить его могут только после обращения управления ЖКХ администрации Воронежа. Компания получила обращение 27 июля и приступила к согласованию земляных работ. Они нужны для установления причины и места повреждения водовода.

Все новости региона
Полиция раскрыла детали дела обманувшего воронежцев на 10 млн рублей медцентра
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Путин назвал сильную черту характера Трампа
Школьное правило о «звонке для учителя» оспорили в прокуратуре
Русские миллиарды. Кому понадобились внутренние офшоры?
Путин: Мы не будем отказываться от доллара
Александр Головин перешел в «Монако»
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь