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16:21 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму каждый второй собственник жилья не платит за капремонт

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Крым на сегодняшний день составляет 49%.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель гендиректора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК Василий Маратканов.

«До недавнего времени процент собираемости был низкий — 36−39%. Сегодня он составляет около 50%. Но это недостаточно большая цифра», — отметил он.

По словам Маратканова, повышению уровня собираемости способствовало решение фонда не начислять пеню крымчанам, погасившим долги по уплате взносов на капремонт до 1 сентября этого года.

«Данное решение уже имеет большой экономический эффект. Если в мае собираемость по взносам на капремонт составила порядка 30 миллионов рублей, то уже в июне после принятия этого решения было собрано порядка 55 миллионов рублей», — констатировал заместитель гендиректора организации.

Маратканов также добавил, что на злостных неплательщиков взносов на капремонт уже поданы иски в суд.

«Сегодня мы массово обращаемся в судебные органы, получаем первые судебные решения, и уже пошли первые взыскания. На данный момент подано порядка 200 исков», — сказал он.

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