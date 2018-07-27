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16:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в субботу частично перекроют для движения исторический центр города

В Уфе в субботу, 28 июля, частично перекроют для движения исторический центр города. Это связано со стартующим в башкирской столице чемпионатом МЧС России по пожарно-спасательному спорту и первенством МЧС России на Кубок ЦС ВДПО.

В частности, проезд будет ограничен с 08.30 до 20.30 на участке улицы Тукаева — от дома по улице Заки Валиди, 34, до пересечения с улицей Карла Маркса и с 13.30 до 15.30 на участке улицы Цюрупы — от пересечения с улицей Октябрьской Революции до пересечения с улицей Пушкина.

На время проведения мероприятий также будут изменены схемы движения маршрутных автобусов. Троллейбусы по маршрутам №№ 1 и 2 будут доезжать до остановки «ТК «Центральный» и разворачиваться на кольце.

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