В Уфе в субботу частично перекроют для движения исторический центр города

В частности, проезд будет ограничен с 08.30 до 20.30 на участке улицы Тукаева — от дома по улице Заки Валиди, 34, до пересечения с улицей Карла Маркса и с 13.30 до 15.30 на участке улицы Цюрупы — от пересечения с улицей Октябрьской Революции до пересечения с улицей Пушкина.