В Уфе в субботу частично перекроют для движения исторический центр города
В Уфе в субботу, 28 июля, частично перекроют для движения исторический центр города. Это связано со стартующим в башкирской столице чемпионатом МЧС России по
В Уфе в субботу, 28 июля, частично перекроют для движения исторический центр города. Это связано со стартующим в башкирской столице чемпионатом МЧС России по
В частности, проезд будет ограничен с 08.30 до 20.30 на участке улицы Тукаева — от дома по улице Заки Валиди, 34, до пересечения с улицей Карла Маркса и с 13.30 до 15.30 на участке улицы Цюрупы — от пересечения с улицей Октябрьской Революции до пересечения с улицей Пушкина.
На время проведения мероприятий также будут изменены схемы движения маршрутных автобусов. Троллейбусы по маршрутам №№ 1 и 2 будут доезжать до остановки «ТК «Центральный» и разворачиваться на кольце.