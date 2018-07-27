Разработками волгоградских студентов заинтересовались местные предприятия

По данным пресс-службы губернатора, рассматривалось несколько работ молодых ученых ВолгГТУ. Одна из них, это проект по определению усталости водителя. Суть его заключается в том, что когда механизм замечает отклонения от нормативов, он уведомляет диспетчера и водителя о необходимости остановить машину, сделать паузу на отдых. Эту технологию можно использовать на автомобильном, железнодорожном, авиационном видах транспорта.