Разработками волгоградских студентов заинтересовались местные предприятия
В областном комитете промышленности состоялось совещание, на котором обсуждались возможности внедрения разработок волгоградских студентов на заводах региона.
В областном комитете промышленности состоялось совещание, на котором обсуждались возможности внедрения разработок волгоградских студентов на заводах региона.
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Другим перспективным проектом является развитие аддитивного производства: 3D-принтеры выращивают объект с нуля, добавляя к нему мелкие порции материала, формирующие слои. Были предложены еще два изобретения — уплотнители для одновременной изоляции скважины в воде и нефти и интеллектуальный рукав для восстановления трубопроводных сетей различного назначения.