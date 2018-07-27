Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таблоиды в восторге. Супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Шэрон Стоун показала всех своих крестников
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Стали известны самые высокооплачиваемые звезды в Instagram
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Из танго в «Бум, бум»: что происходит с Медведевой в Канаде
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Как выглядит остров-курорт, куда нельзя мужчинам
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей
Миллионер сделал из редкого авто стену в квартире
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16:31 (мск), источник: АиФ Волгоград

Разработками волгоградских студентов заинтересовались местные предприятия

В областном комитете промышленности состоялось совещание, на котором обсуждались возможности внедрения разработок волгоградских студентов на заводах региона.

По данным пресс-службы губернатора, рассматривалось несколько работ молодых ученых ВолгГТУ. Одна из них, это проект по определению усталости водителя. Суть его заключается в том, что когда механизм замечает отклонения от нормативов, он уведомляет диспетчера и водителя о необходимости остановить машину, сделать паузу на отдых. Эту технологию можно использовать на автомобильном, железнодорожном, авиационном видах транспорта.

Другим перспективным проектом является развитие аддитивного производства: 3D-принтеры выращивают объект с нуля, добавляя к нему мелкие порции материала, формирующие слои. Были предложены еще два изобретения — уплотнители для одновременной изоляции скважины в воде и нефти и интеллектуальный рукав для восстановления трубопроводных сетей различного назначения.

Все новости региона
С каких поступлений на карту с 1 июля будут брать налог?
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Школьное правило о «звонке для учителя» оспорили в прокуратуре
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Путин назвал сильную черту характера Трампа
Александр Головин перешел в «Монако»
Путин: Мы не будем отказываться от доллара
Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь