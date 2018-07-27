В Воронеже жуткий дом напротив здания областного правительства снесут до конца 2018 года
Об этом сообщил заместитель мэра по градостроительству Виктор Владимиров.
Об этом сообщил заместитель мэра по градостроительству Виктор Владимиров.
Гостем радио «КП-Воронеж» стала заместитель главы администрации по градостроительству Виктор Владимиров. Он рассказал о планах по развитию города, в частности, по сносу аварийных и ветхих домов. В частности, о том, что будет с многострадальным домом на площади Ленина, завешенным большим полотнищем, чтобы никто не видел жуткого фасада.
— Дом, что и говорить, долго простоял в нереспектабельном виде. С ним ничего нельзя было сделать — бывший собственник проходил стадию банкротства. Но в ближайшее время эту проблему мы решим, — заявил Виктор Владимиров. — Новым собственником стала крупная строительная организация. В ближайшее время начнется демонтаж дома. Он должен завершиться до конца 2018 года.