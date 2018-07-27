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16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже жуткий дом напротив здания областного правительства снесут до конца 2018 года

Об этом сообщил заместитель мэра по градостроительству Виктор Владимиров.

Источник: Комсомольская правда

Гостем радио «КП-Воронеж» стала заместитель главы администрации по градостроительству Виктор Владимиров. Он рассказал о планах по развитию города, в частности, по сносу аварийных и ветхих домов. В частности, о том, что будет с многострадальным домом на площади Ленина, завешенным большим полотнищем, чтобы никто не видел жуткого фасада.

— Дом, что и говорить, долго простоял в нереспектабельном виде. С ним ничего нельзя было сделать — бывший собственник проходил стадию банкротства. Но в ближайшее время эту проблему мы решим, — заявил Виктор Владимиров. — Новым собственником стала крупная строительная организация. В ближайшее время начнется демонтаж дома. Он должен завершиться до конца 2018 года.

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