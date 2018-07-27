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18:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Подготовка к благоустройству «Иерусалимской горы» начинается в Иркутске

На первом этапе там обустроят прогулочные зоны.

Источник: AP 2018

Подготовка к благоустройству Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» началась в Иркутске. Уже в ближайшие дни на территории Иерусалимской горы приступят к обрезке и формовке деревьев. Ну, а основное благоустройство пройдет в середине августа.

— Концепция благоустройства «Иерусалимской горы» рассчитана на 3 года. В 2018-м в рамках первого этапа будут проведены работы по созданию прогулочной зоны с устройством тропиночно-дорожной сети, установят освещение и видеонаблюдение, — сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Кроме того, от Иерусалимской лестницы до центральной площади парка обустроят аллею памяти. Вдоль нее высадят ели, сделают зоны отдыха. Центральную площадь украсят 3 большие клумбы. А еще вдоль всей аллеи появятся информационные стенды с именами людей, которые внесли вклад в развитие нашего города.

Добавим, что Парк является объектом культурного наследия, поэтому над разработкой проекта трудились р археологи. Изучали архивы, проводили археологические раскопки. По информации историков, на территории Иерусалимского кладбища находится 120 тысяч захоронений.

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