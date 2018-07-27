Подготовка к благоустройству «Иерусалимской горы» начинается в Иркутске
На первом этапе там обустроят прогулочные зоны.
На первом этапе там обустроят прогулочные зоны.
Подготовка к благоустройству
— Концепция благоустройства «Иерусалимской горы» рассчитана на 3 года. В 2018-м в рамках первого этапа будут проведены работы по созданию прогулочной зоны с устройством
Кроме того, от Иерусалимской лестницы до центральной площади парка обустроят аллею памяти. Вдоль нее высадят ели, сделают зоны отдыха. Центральную площадь украсят 3 большие клумбы. А еще вдоль всей аллеи появятся информационные стенды с именами людей, которые внесли вклад в развитие нашего города.
Добавим, что Парк является объектом культурного наследия, поэтому над разработкой проекта трудились р археологи. Изучали архивы, проводили археологические раскопки. По информации историков, на территории Иерусалимского кладбища находится 120 тысяч захоронений.