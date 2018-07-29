Американская мечта о космосе

Источник: NASA

До NASA

В США, как и в СССР, разработка и создание ракет, сначала баллистических, а затем и космических начались задолго до Второй Мировой. Обе страны постарались усилить свои позиции при помощи немецких разработок. Американцам повезло больше.

Когда Красная армия уже подходила к Пенемюнде, Вернер фон Браун, руководитель проекта по созданию немецкого «оружия возмездия» — баллистических ракет Фау-2 — собрал команду разработчиков и совместно с ними выбрал, кому сдаться. Как офицер СС, он считал, что лучше оказаться в руках американцев, справедливо опасаясь гнева советских солдат.

Американцы, со своей стороны, также жаждали этой встречи — фон Браун находился на верхней строчке «Черного списка» (списка немецких ученых и конструкторов, интересовавших американское правительство). Так в начале мая 1945 года Америка получила своего будущего «отца космонавтики» вместе с документацией по созданию ракет Фау-2.

Впрочем, первые годы в США Вернер фон Браун, хоть и возглавил Службу проектирования и разработки вооружения армии в Форт-Блиссе, работал только над ракетами малой дальности. На всякий случай, безопасности ради.

Лишь к 1956 году немец стал руководителем программы разработки межконтинентальной баллистической ракеты «Редстоун» (с ее помощью будет запущен первый американский спутник), а в 1957 году вошел в Специальный комитет по космическим технологиям на базе NACA (Национального комитета по аэронавтике). Для создания NASA американцам потребовался еще один год, который они потратили на то, чтобы проиграть Советскому союзу на первых шагах космической гонки.

Красные начинают и выигрывают

Весь 57-й год на американском телевидении главной темой был планирующийся запуск первого в мире искусственного спутника. Многочисленные телешоу рассказывали о том, как Америка готовится покорить космос, эксперты объясняли важность этого события, а военные, занятые в космической программе, сверлили дырочки на кителе под награды.

То, что случилось 4 октября 1957 года удивило всех. В обстановке строжайшей секретности, без телешоу и рекламы советские конструкторы запустили Спутник-1.

1957 год. Cпутник-1 | Источник: РОСКОСМОС

В Америке эта новость произвела эффект сдетонировавшего ядерного заряда. Никто не думал, что «комми» обойдут американцев на повороте.

Как вспоминал потом американский президент Джон Кеннеди:

Когда мы узнали о запуске русскими искусственного спутника Земли, мы пришли в шоковое состояние и в течение недели не могли ни принимать решения, ни разговаривать друг с другом.

United Press подытожила общее ощущение:

90 процентов разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на долю США. Как оказалось, 100 процентов дела пришлось на Россию…

В чем причина провала? Созданием первых американских ракет-носителей и спутников параллельно занимались сразу две команды, одна принадлежавшая военному ведомству, а вторая созданная командованием военно-морских сил. Вполне возможно, что объединение усилий могло принести американцам желанную победу, но история не знает сослагательного наклонения. Первым в мире в космос вырвался СССР.

Работа над ошибками

С момента запуска советского спутника прошло меньше чем полгода, а глава Научно-консультативного комитета при президенте Джеймс Киллиан уже положил на стол Дуайту Эйзенхауэру меморандум «Об организации гражданских космических программ». Еще четыре месяца — и 29 июля 1958 года президент подписал документ, объявляющий о создании на базе Национального комитета по аэронавтике нового агентства, NASA.

1958 год. Дуайт Эйзенхауэр (в центре) вручает Томасу Кейту Гленнану (справа) и Хью Драйдену (слева), документы об их назначении на должности директора и замдиректора нового агентства. | Источник: NASA

Что ни говори, а американцы умеют работать над ошибками. Уже тогда, в 1958 году было понятно, что одного только создания NASA для завоевания лидерства в космической отрасли не хватит. Кроме него в 1958 году создаётся DARPA — Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, специальное ведомство, отвечающее за разработку и создание новых технологий, способных помочь вооружённым силам своей страны.

Этого мало. Как вспоминает в своих мемуарах Дуайт Эйзенхауэр: «После запуска первого советского спутника многих американцев, казалось, внезапно охватил страх, что наша оборонная система рассыпалась в прах, но помимо этого их мучила в равной мере неоправданная тревога, что вся наша образовательная система оказалась несостоятельной». Просто создать космическое управление было явно недостаточно, требовалось наполнить его специалистами и самого высокого качества.

Правительство США пошло на беспрецедентный шаг — реформу образования в стране, результатом которой должна была стать армия технических специалистов, молодых инженеров и конструкторов, способных работать в космической отрасли и создавать новые ракеты-носители и корабли. В сторону улучшения преподавания физики и математики были пересмотрены школьные программы, создано множество специализированных стипендий и конкурсов. Даже в университетах математические и физические дисциплины изрядно приобрели в весе.

Специальные комиссии обрабатывали результаты конкурсов и следили за всеми подающими надежду учениками. NASA требовались лучшие специалисты — и страна занялась их планомерным выращиванием.

На реформы в образовании была выделена внушительная даже по современным меркам сумма — более одного миллиарда долларов. С учетом инфляции, сейчас такая программа потянула бы на пять миллиардов.

Лунная гонка

Стоит отметить, что к этому времени Советы вели в счете космических достижений с приличным отрывом: первый спутник, первая посадка автоматической станции на Луну, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первая женщина в космосе. Чтобы доказать правильность принятого решения, американцам требовалось совершить что-нибудь поистине грандиозное. Например, послать астронавтов на Луну.

Все началось с программной речи Кеннеди, объявившего, что для обеспечения престижа нации необходимо обеспечить высадку американского астронавта на Луну до 1970 года. Главным был назначен Вернер фон Браун. Работа закипела, гибель президента Кеннеди уже не могла ни на что повлиять, его слова стали камнем, потянувшим за собой лавину программы «Аполлон».

1962 год. Джон Кеннеди (слева) и Вернер фон Браун (справа). | Источник: NASA

В программе было занято более 400 000 человек. Это очень много для шестидесятых годов, учитывая исключительно гражданскую направленность проекта. Над военными космическими программами того времени трудились другие специалисты.

Глобальность подхода можно понять хотя бы взглянув на используемые для ракеты «Сатурн-5» двигателям F-1.

Они и спустя полвека — наиболее мощные однокамерные жидкостные ракетные двигатели в истории из когда-либо летавших.

Каждый такой двигатель (на первой ступени их стояло пять штук) весил более девяти тонн, топливный насос прокачивал 58 500 литров керосина за минуту, а насос окислителя за то же время — 93 920 литров жидкого кислорода.

Оценить плотность и скорость разработки американской программы «Аполлон» можно по датам запусков.

Аполлон-4 9 ноября 1967 Первый испытательный полёт Аполлон-6 4 апреля 1968 Второй испытательный полёт Аполлон-8 21 декабря 1968 Первый пилотируемый облёт Луны Аполлон-9 3 марта 1969 Околоземная орбита. Испытания лунного модуля Аполлон-10 18 мая 1969 Лунная орбита. Испытания лунного модуля

Каждый из запусков — успешный старт самых больших и мощных в истории человечества ракет-носителей «Сатурн-5». За каждым стартом стоит труд сотен тысяч специалистов, мечтающих сделать NASA мировым лидером гражданской космонавтики. В настоящее время, когда нет такой срочности, проект SLS (современный проект сверхтяжелой американской ракеты-носителя для лунных миссий) вот уже несколько лет буксует и постоянно переносится.

Вернер фон Браун и ракета Сатурн-5 с кораблем «Аполлон-11» на борту за несколько минут до старта. | Источник: NASA

И по сей день специалисты считают, что запуск пилотируемой миссии «Аполлон» и высадка на Луну был во многом дерзким и рискованным поступком.

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Но для NASA в то время это был единственный шанс, пан или пропал. И вот 16 июля 1969 года стартует миссия «Аполлон-11», закончившаяся успешной высадкой на Луну и возвращением обратно. Именно в этот момент NASA полностью оправдало возложенные на него обязательства. Американская космонавтика заявила всему миру о своих лидерских позициях.

В этой точке сошлось многое — гений немецкого конструктора Вернера фон Брауна, огромные средства выделенные на проект (специалисты оценивают бюджет «Аполлона» более чем в два процента от американского бюджета) и труд сотен тысяч специалистов, большая часть которых — плоды образовательной программы, проведенной после обидного проигрыша 1957 года.

Фотогалерея: «Первый человек на Луне»

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Современные позиции

С момента создания Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства прошло шестьдесят лет. Сейчас американская космонавтика по очень многим позициям удерживает лидирующее положение.

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Есть, конечно, и проблемы. К настоящему времени NASA очень разрослось и бюрократизировалось — по недавним подсчетам административные расходы составляют до 70 процентов от стоимости проекта, что говорит о низкой эффективности его организации. С 2011 года NASA регулярно заявляет о необходимости создания собственных пилотируемых космических кораблей, однако так до сих пор реального результата и нет.