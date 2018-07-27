Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Австралия обратилась с особой просьбой к России по MH17
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Принц Джордж стал меньше играть со своей сестрой Шарлоттой
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Стали известны самые высокооплачиваемые звезды в Instagram
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Из танго в «Бум, бум»: что происходит с Медведевой в Канаде
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
60-летняя Елена Кондулайнен искупалась в смелом бикини - фото
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Путин сделал заявление о долларе
Путину задали вопрос о референдуме в Донбассе
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

5 августа в Казани пройдет очередной выезд мобильного пункта вторсырья

(Город Казань KZN.RU, 27 июля). 5 августа в Казани запланирован очередной выезд мобильного пункта приема вторсырья и одежды.

С 10.15 до 18.00 мобильный пункт будет передвигаться из одного района города в другой. Казанцы смогут сдать макулатуру, пластик, ненужную одежду, мелкую нерабочую технику и много другое.

Мобильный пункт будет работать по следующему расписанию:

10.15−11.00 — Кировский район (парк им. Петрова).

11.30−12.00 — Московский район (парк им. Урицкого).

12.15−13.00 — Авиастроительный район (парк «Крылья Советов», рядом с ДК Ленина).

13.30−14.00 — Ново-Савиновский район (парк Победы).

14.20−15.00 — Вахитовский район (Лядской садик).

16.20−17.00 — Советский район (Казанский ипподром, со стороны пр. Камалеева).

17.30−18.00 — Приволжский район (сквер Славы, рядом с выходом метро «Проспект Победы»).

Жители Казани могут сдать: макулатуру (коробки, книги, журналы, газеты и т. д.); пластиковые бутылки, контейнеры и другие изделия из пластика с маркировкой «1», «2», «4» и «5» в треугольнике (чистые, желательно сплющить и сложить компактно); CD-диски и коробки от них; чистую хорошую одежду; чистую ветошь (отделить х/б от синтетики); пластиковые игрушки на переработку.

Дополнительно будут приниматься сломанные велосипеды для проекта «Велодобро», сломанные пластиковые игрушки, упаковки дой-пак, пластиковые трубочки от напитков, а также аккумуляторы от ноутбуков, мелкая нерабочая техника (максимум размер электрического чайника), нерабочие настенные часы, белые полипропиленовые мешки от сахара, муки, крышечки от пластиковых бутылок.

Изучить подробную инструкцию по сортировке отходов и посмотреть на карте места остановки пункта можно в соцсетях.

Все новости региона
 11 августа в центре Казани ограничат движение транспорта
5 августа в Казани пройдет очередной выезд мобильного пункта вторсырья
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Школьное правило о «звонке для учителя» оспорили в прокуратуре
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Путин назвал сильную черту характера Трампа
Александр Головин перешел в «Монако»
Путин: Мы не будем отказываться от доллара
Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь