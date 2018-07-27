5 августа в Казани пройдет очередной выезд мобильного пункта вторсырья
(Город Казань KZN.RU, 27 июля). 5 августа в Казани запланирован очередной выезд мобильного пункта приема вторсырья и одежды.
(Город Казань KZN.RU, 27 июля). 5 августа в Казани запланирован очередной выезд мобильного пункта приема вторсырья и одежды.
С 10.15 до 18.00 мобильный пункт будет передвигаться из одного района города в другой. Казанцы смогут сдать макулатуру, пластик, ненужную одежду, мелкую нерабочую технику и много другое.
Мобильный пункт будет работать по следующему расписанию:
10.15−11.00 — Кировский район (парк им. Петрова).
11.30−12.00 — Московский район (парк им. Урицкого).
12.15−13.00 — Авиастроительный район (парк «Крылья Советов», рядом с ДК Ленина).
13.30−14.00 —
14.20−15.00 — Вахитовский район (Лядской садик).
16.20−17.00 — Советский район (Казанский ипподром, со стороны пр. Камалеева).
17.30−18.00 — Приволжский район (сквер Славы, рядом с выходом метро «Проспект Победы»).
Жители Казани могут сдать: макулатуру (коробки, книги, журналы, газеты
Дополнительно будут приниматься сломанные велосипеды для проекта «Велодобро», сломанные пластиковые игрушки, упаковки
Изучить подробную инструкцию по сортировке отходов и посмотреть на карте места остановки пункта можно в соцсетях.