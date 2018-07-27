5 августа в Казани пройдет очередной выезд мобильного пункта вторсырья

С 10.15 до 18.00 мобильный пункт будет передвигаться из одного района города в другой. Казанцы смогут сдать макулатуру, пластик, ненужную одежду, мелкую нерабочую технику и много другое.

Мобильный пункт будет работать по следующему расписанию:

10.15−11.00 — Кировский район (парк им. Петрова).

11.30−12.00 — Московский район (парк им. Урицкого).

12.15−13.00 — Авиастроительный район (парк «Крылья Советов», рядом с ДК Ленина).

13.30−14.00 — Ново-Савиновский район (парк Победы).

14.20−15.00 — Вахитовский район (Лядской садик).

16.20−17.00 — Советский район (Казанский ипподром, со стороны пр. Камалеева).

17.30−18.00 — Приволжский район (сквер Славы, рядом с выходом метро «Проспект Победы»).

Жители Казани могут сдать: макулатуру (коробки, книги, журналы, газеты и т. д. ); пластиковые бутылки, контейнеры и другие изделия из пластика с маркировкой «1», «2», «4» и «5» в треугольнике (чистые, желательно сплющить и сложить компактно); CD-диски и коробки от них; чистую хорошую одежду; чистую ветошь (отделить х/б от синтетики); пластиковые игрушки на переработку.

Дополнительно будут приниматься сломанные велосипеды для проекта «Велодобро», сломанные пластиковые игрушки, упаковки дой-пак, пластиковые трубочки от напитков, а также аккумуляторы от ноутбуков, мелкая нерабочая техника (максимум размер электрического чайника), нерабочие настенные часы, белые полипропиленовые мешки от сахара, муки, крышечки от пластиковых бутылок.