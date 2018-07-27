Торговый центр «Светлановский» на проспекте Энгельса закрывают
В здании работают вооруженные люди.
В здании работают вооруженные люди.
В Выборгском районе закрывают торговый центр «Светлановский». Об этом сообщают очевидцы. Люди заметили, как в помещение в половину первого дня 27 июля заходят вооруженные люди в гражданской форме. По сведениям оперативников, прекращение работы связано с постановлением прокуратуры. Информацию о проведении исполнительных действий подтвердила
В здание на проспекте Энгельса также подъехали судебные приставы. Они попросили всех посетителей и арендаторов выйти из здания.