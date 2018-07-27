Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крым ответил недовольной отдыхом Шараповой - СМИ
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Анастасию Тарасову раскритиковали за неумение обращаться с ребенком
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Дженна Деван рассказала о жизни без Ченнинга Татума
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Из танго в «Бум, бум»: что происходит с Медведевой в Канаде
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
"Ждем четвертую": в Сети обсуждают будущую жену Тарасова
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Путин сделал заявление об использовании доллара в России
ЦИК запретил референдум по пенсионному возрасту
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16:26 (мск), источник: Piter.tv

Торговый центр «Светлановский» на проспекте Энгельса закрывают

В здании работают вооруженные люди.

Источник: Piter.tv

В Выборгском районе закрывают торговый центр «Светлановский». Об этом сообщают очевидцы. Люди заметили, как в помещение в половину первого дня 27 июля заходят вооруженные люди в гражданской форме. По сведениям оперативников, прекращение работы связано с постановлением прокуратуры. Информацию о проведении исполнительных действий подтвердила пресс-служба ФССП по региону. По предварительной информации владельцы ТК нарушили противопожарные требования безопасности. Ходатайство об их устранении направлено руководству комплекс. До момента выполнения требований судебной инстанцией решено приостановить деятельность заведения.

В здание на проспекте Энгельса также подъехали судебные приставы. Они попросили всех посетителей и арендаторов выйти из здания.

Все новости региона
 Жильцы двух домов на Травяной взяли в свои руки проблемное ТСЖ "Сайма"
Сотрудники музея-заповедника "Царское село" написали письмо будущему
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Школьное правило о «звонке для учителя» оспорили в прокуратуре
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Путин назвал сильную черту характера Трампа
Александр Головин перешел в «Монако»
Путин: Мы не будем отказываться от доллара
Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь