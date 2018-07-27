Школьное правило о «звонке для учителя» оспорили в прокуратуре

Во внутреннем уставе учебного учреждения села Красный Ватрас, как и во многих других российских школах, указывалось, что ученики могут покинуть класс только после того, как разрешит учитель.

В ведомстве пояснили, что по санитарным правилам и нормам продолжительность урока во всех школьных классах (кроме первого) не должна превышать 45 минут. А существующая норма нарушает права учащихся на отдых между занятиями.