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17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В обновленном воронежском парке «Орленок» не будет аттракционов

Зато там запустят старый фонтан и оборудуют площадку для выгула собак.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы администрации Воронежа по градостроительству Виктор Владимиров рассказал о планах по обновлению парка «Орленок», располагающегося в центре города:

— Приняли решение, что там не будет крупных аттракционов. Это будет парк для отдыха с лавочками, скамейками. При реконструкции сохранятся существующие дорожки и тропинки. Планируем снова запустить фонтан, пока не определились, открытая у него будет или закрытая чаша. Также в новом «Орленке» будет детский уголок. Хорошая новость для любителей животных — в парке появится современная площадка для выгула собак.

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