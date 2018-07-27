В обновленном воронежском парке «Орленок» не будет аттракционов

— Приняли решение, что там не будет крупных аттракционов. Это будет парк для отдыха с лавочками, скамейками. При реконструкции сохранятся существующие дорожки и тропинки. Планируем снова запустить фонтан, пока не определились, открытая у него будет или закрытая чаша. Также в новом «Орленке» будет детский уголок. Хорошая новость для любителей животных — в парке появится современная площадка для выгула собак.