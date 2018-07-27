В Минске построят новый музей авиационной техники

Музей разместится в Липках недалеко от взлетно-посадочной полосы, куда переедет из аэродрома Боровая. Он будет увеличен в размерах, станет более современным. Появится и крытая часть: некоторые летательные аппараты и другие экспонаты будут храниться в ангаре. Переезд займет несколько лет и завершится ближе к 2020 году. Вместе со сменой места обновится и экспозиция. Все музейные самолеты и вертолеты можно будет опробовать лично: залезть в кабину пилота или сделать снимок в пассажирском салоне.

В начале осени закроется аэродром Боровая, на территории которого появятся жилые дома микрорайона Новая Боровая. Самолеты и вертолеты будут взлетать с аэродрома в Липках, куда в начале года уже переехал Минский аэроклуб ДОСААФ. Новый аэродром отличают взлетно-посадочная полоса с современным светосигнальным оборудованием, вертолетные площадки, метеостанция и подогреваемый ангар.

Музей авиационной техники сейчас включает более 30 экспонатов. Среди них авиалайнеры, ретросамолеты, истребители, штурмовики, «кукурузники», вертолеты и наземная катапульта. На днях в музее побывал ведущий телешоу «Поле чудес» и опытный пилот Леонид Якубович. «Ни в одной стране мира я не видел, чтобы музейная авиатехника была в таком хорошем состоянии. Я не представляю, как удалось ее собрать и сохранить в таком прекрасном виде», — признался он.