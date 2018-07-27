В Минске построят новый музей авиационной техники
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске построят новый музей авиационной техники, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС).
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске построят новый музей авиационной техники, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС).
Музей разместится в Липках недалеко от
В начале осени закроется аэродром Боровая, на территории которого появятся жилые дома микрорайона Новая Боровая. Самолеты и вертолеты будут взлетать с аэродрома в Липках, куда в начале года уже переехал Минский аэроклуб ДОСААФ. Новый аэродром отличают
Музей авиационной техники сейчас включает более 30 экспонатов. Среди них авиалайнеры, ретросамолеты, истребители, штурмовики, «кукурузники», вертолеты и наземная катапульта. На днях в музее побывал ведущий телешоу «Поле чудес» и опытный пилот Леонид Якубович. «Ни в одной стране мира я не видел, чтобы музейная авиатехника была в таком хорошем состоянии. Я не представляю, как удалось ее собрать и сохранить в таком прекрасном виде», — признался он.
Авиатехнику можно будет бесплатно увидеть на фестивале #Пронебо, который пройдет на аэродроме Боровая 28 и 29 июля. Всего покажут около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе новый «кукурузник» ТВС-2МС и «ночной бомбардировщик» По-2. В небе пройдут вертолетные гонки, воздушные бои, трюки парашютистов и пируэты дронов. Также можно будет полетать на вертолете или воздушном шаре, попасть в летную школу и пилотировать беспилотник на симуляторе. Вечером споют «Пицца», Oili, Litesound и лучшие