Более половины таксистов оказались нарушителями
В Перми сотрудники ГИБДД провели рейд среди водителей такси. Цель мероприятия — профилактика нарушений, допускаемых при перевозке пассажиров.
В Перми сотрудники ГИБДД провели рейд среди водителей такси. Цель мероприятия — профилактика нарушений, допускаемых при перевозке пассажиров.
За час работы полицейские проверили 24 машины с обозначением «такси». 63% водителей оказались нарушителями. У некоторых из них отсутствовали путевые листы, на крыше автомобилей не было опознавательных фонарей. Часть таксистов не имели документов, подтверждающих их право на осуществление пассажирских перевозок. Кроме этого многие не пристегиваются ремнями, ездят с неработающими фарами, а машины не оснащены брызговиками.
В результате составили 11 протоколов об административных правонарушениях.
Алексей Винокуров, начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД Управления МВД России по Пермскому краю:
— Водители в основном допускают нарушения, связанные с отсутствием документации, технические неисправности.