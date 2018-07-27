Более половины таксистов оказались нарушителями

За час работы полицейские проверили 24 машины с обозначением «такси». 63% водителей оказались нарушителями. У некоторых из них отсутствовали путевые листы, на крыше автомобилей не было опознавательных фонарей. Часть таксистов не имели документов, подтверждающих их право на осуществление пассажирских перевозок. Кроме этого многие не пристегиваются ремнями, ездят с неработающими фарами, а машины не оснащены брызговиками.