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17:50 (мск), источник: Volga News

В день матча «Крыльев Советов» к «Самара Арене» будет ходить трамвай S5

Во вторник, 31 июля, в 20:00, на стадионе «Самара Арена» состоится матч Премьер-Лиги Чемпионата России по футболу, встретятся команды «Крылья Советов» (Самара) и ЦСКА (Москва). Для удобства болельщиков одновременно в двух режимах будет работать специальный трамвайный маршрут S5.

Источник: РИА "Новости"

«Длинный» вариант: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовую, Барбошину поляну, ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена». При этом от ул. Тухачевского трамваи отправятся в 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48. А от остановки «Железнодорожный вокзал» до стадиона трамвай проследует с интервалом в 20 минут в 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00. Отправление от стадиона (в направлении центра города) — через 45 минут после окончания матча.

«Укороченный» вариант: от Барбошиной поляны через ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена». При этом от остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев начнется в 16:00 с интервалом 3−4 минуты. Окончание работы — 24:00.

Движение трамвайного маршрута S5 будет осуществляться со всеми остановками.

Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.

Кроме того, до «Самара Арены» можно будет добраться с следующими маршрутами муниципального общественного транспорта:

— трамваи №№ 5, 7, 22; троллейбусы №№ 8, 19 и автобусы №№ 21 м, 50, 206, 261, 295, 297 (ехать до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовой, далее — с пересадкой на трамвай S5);.

— трамваи №№ 21, 22, 24, 25 (ехать до трамвайной остановки «Московское шоссе» на ул. Ташкентской, далее — с пересадкой на трамвайный маршрут S5);.

— автобусы № 50 (ехать до остановки «Дачи» на ул. Демократической, далее — пешком до стадиона);.

— автобусы №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 295 (ехать до остановки «Улица Алма-Атинская» на Московском шоссе, далее — пешком до стадиона).

Движение этих городских трамваев, троллейбусов и автобусов будет осуществляться до 24:00.

Для болельщиков, приехавших на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. Заехать на нее можно со стороны ул. Демократической по ул. Арена 2018, далее — по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-я Стадионная, далее — по ул. 2-й проезд.

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