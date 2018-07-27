В день матча «Крыльев Советов» к «Самара Арене» будет ходить трамвай S5
Во вторник, 31 июля, в 20:00, на стадионе «Самара Арена» состоится матч
Во вторник, 31 июля, в 20:00, на стадионе «Самара Арена» состоится матч
«Длинный» вариант: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул.
«Укороченный» вариант: от Барбошиной поляны через ул. Демократическую, ул. Ташкентскую с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена». При этом от остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев начнется в 16:00 с интервалом 3−4 минуты. Окончание работы — 24:00.
Движение трамвайного маршрута S5 будет осуществляться со всеми остановками.
Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.
Кроме того, до «Самара Арены» можно будет добраться с следующими маршрутами муниципального общественного транспорта:
— трамваи №№ 5, 7, 22; троллейбусы №№ 8, 19 и автобусы №№ 21 м, 50, 206, 261, 295, 297 (ехать до остановки «Барбошина поляна» на ул.
— трамваи №№ 21, 22, 24, 25 (ехать до трамвайной остановки «Московское шоссе» на ул. Ташкентской, далее — с пересадкой на трамвайный маршрут S5);.
— автобусы № 50 (ехать до остановки «Дачи» на ул. Демократической, далее — пешком до стадиона);.
— автобусы №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 295 (ехать до остановки «Улица Алма-Атинская» на Московском шоссе, далее — пешком до стадиона).
Движение этих городских трамваев, троллейбусов и автобусов будет осуществляться до 24:00.
Для болельщиков, приехавших на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. Заехать на нее можно со стороны ул. Демократической по ул. Арена 2018, далее — по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-я Стадионная, далее — по ул. 2-й проезд.