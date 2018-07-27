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17:54 (мск), источник: Комсомольская правда

На Мызинском мосту убирали старый асфальт и обнаружили трамвайные шпалы

Работы по гидроизоляции начнутся через несколько дней.

Работы по гидроизоляции Мызинского моста в Нижнем Новгороде планируется начать через несколько дней.

— Работники на Мызинском мосту работают в две смены, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщил заместитель главы администрации города Александр Герасименко, во время ликвидации прежнего покрытия были обнаружены старые трамвайные шпалы, их пришлось демонтировать. Сейчас на площадке проводится укладка слоев бетона, набраны хорошие темпы.

С конца следующей недели предполагается приступить к работам по гидроизоляции. К концу октября предполагается завершить основные виды работ.

Ранее сообщалось, что суточные планы по ремонту Мызинского моста в Нижнем Новгороде выполняются на 100%.

Напоминаем, в связи с ремонтом Мызинского моста на переправе ограничено движение транспорта.

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