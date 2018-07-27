Население Беларуси за 3 месяца сократилось еще на 6 тысяч человек
В среднем за месяц количество жителей республики уменьшалось на две тысячи.
В среднем за месяц количество жителей республики уменьшалось на две тысячи.
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Количество населения Беларуси за последних три месяца сократилось на 6 тысяч человек, свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.
Белстат в пятницу опубликовал статистические данные по количеству жителей республики по состоянию на 1 июля текущего года.
Согласно информации комитета, на начало второго месяца лета количество населения в республике равнялось 9 миллионов 478 тысяч 200 человек.
Таким образом, по сравнению с 1 апреля — за три последних месяца — в республике население сократилось на 6,1 тысячу человек (с 9 миллионов 484 тысяч 300 человек).