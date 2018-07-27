В соцсетях обнаружили, что Брэд Питт одевается и стрижется как его подруги

Про Брэда Питта всегда говорили, что он хорошо смотрится со своими возлюбленными. Однако фотограф Сара МакГонагалл решила разобраться в этой теме.

В своем твиттере МакГонагалл опубликовала снимки актера, после которых напрашивается вывод, что Питт уже много лет в точности копирует стиль всех своих подруг — от одежды до прически.

Сначала девушка наткнулась на небольшую статью о том, что актер «выглядит как его подруги».

Я увидела материал про Брэда Питта и никак не могу перестать думать о нем

Потом МакГонагалл сама нашла «доказательства».

Я этим одержима

Это талант, который продолжает удивлять

Мысль МакГонагалл подхватили другие интернет-пользователи.

Однажды меня напрягла эта фотография, и с тех пор я постоянно это замечаю