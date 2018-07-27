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19:24 (мск), источник: Моя Планета

Пес по имени Люцифер спас хозяина из горящего дома

Не всегда можно судить о собаке по ее кличке.

Ларри Мур мирно спал на своем кресле в гостиной, когда начался пожар. Так получилось, что пожарные датчики не сработали, и Мур мог бы проспать весь пожар, если бы не его пес по кличке Люцифер. UPI приводит слова Мура: «Он запрыгнул мне на колени и разбудил. Я обернулся и увидел, что весь дом горит». В итоге хозяин, Люцифер и второй пес успешно спаслись. Согласно данным пожарного департамента, пожар начался из-за неисправности в электропроводке.

Во время загрузки произошла ошибка.
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