У выпускников появится платная попытка пересдать БАК

Депутаты утвердили такой законопроект в первом чтении. Он оговаривает, что возможность еще одной пересдачи будет платной, однако законодатели намерены исключить этот пункт ко второму чтению.



«Будут три сессии. Сроки проведения последней в законопроекте не предусмотрена. Их установит правительство. Кабмин сможет также изыскать средства, чтобы предоставить молодежи такую возможность», — сказал зампредседателя парламента Валериу Гилецкий.



«В Молдове не так много молодёжи, поэтому власти обязаны взять на себя финансовую ответственность за обеспечение еще одной сессии для ста-двухсот, ну может быть тысяч учеников», — сказала депутат ДПМ Галина Балмош.



Сейчас у кандидатов на степень бакалавра есть возможность пересдать экзамены с третьей попытки только через год после первых двух.



«Спортсмены, например, не сдают БАК из-за тренировок и соревнований. Отношение к этому вопросу должно быть серьезным», — сказала депутат ДПМ Галина Балмош.



«Некоторым моим коллегам не удалось сдать экзамены с первого раза. Многие так и не явились на пересдачу через год. За такое долгое время многое случается. Если бы у них была возможность сдать в сентябре, например, в октябре, они бы наверняка поступили в университет», — сказал председатель парламента Андриан Канду.



В этом году экзамены на степень бакалавра сдали более 62% кандидатов. Это на четыре процентных пункта больше, чем в 2017-ом.