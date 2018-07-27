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17:53 (мск), источник: Publika.md

У выпускников появится платная попытка пересдать БАК

Кандидаты на степень бакалавра, не сдавшие экзамены в ходе основной и дополнительной экзаменационной сессии, получат третью попытку в течение того же учебного года.

Источник: Publika.md

Депутаты утвердили такой законопроект в первом чтении. Он оговаривает, что возможность еще одной пересдачи будет платной, однако законодатели намерены исключить этот пункт ко второму чтению.

«Будут три сессии. Сроки проведения последней в законопроекте не предусмотрена. Их установит правительство. Кабмин сможет также изыскать средства, чтобы предоставить молодежи такую возможность», — сказал зампредседателя парламента Валериу Гилецкий.

«В Молдове не так много молодёжи, поэтому власти обязаны взять на себя финансовую ответственность за обеспечение еще одной сессии для ста-двухсот, ну может быть тысяч учеников», — сказала депутат ДПМ Галина Балмош.

Сейчас у кандидатов на степень бакалавра есть возможность пересдать экзамены с третьей попытки только через год после первых двух.

«Спортсмены, например, не сдают БАК из-за тренировок и соревнований. Отношение к этому вопросу должно быть серьезным», — сказала депутат ДПМ Галина Балмош.

«Некоторым моим коллегам не удалось сдать экзамены с первого раза. Многие так и не явились на пересдачу через год. За такое долгое время многое случается. Если бы у них была возможность сдать в сентябре, например, в октябре, они бы наверняка поступили в университет», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

В этом году экзамены на степень бакалавра сдали более 62% кандидатов. Это на четыре процентных пункта больше, чем в 2017-ом.

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