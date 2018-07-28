Где находится единственное в России гейзерное поле (фото)

На территории Кроноцкого биосферного заповедника в Камчатском крае находится единственная в России и Евразии Долина гейзеров.

Всего в долине расположено около 20 крупных гейзеров, грязевые котлы, водопады и озера. В 2007 году несколько геотермальных источников оказались под завалами из-за схода мощного селевого потока. Но сейчас большинство из них восстановили свою активность.