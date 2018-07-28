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14:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находится единственное в России гейзерное поле (фото)

Впечатляющие пейзажи.

На территории Кроноцкого биосферного заповедника в Камчатском крае находится единственная в России и Евразии Долина гейзеров.

Она занимает второе место в мире по количеству горячих источников.
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Всего в долине расположено около 20 крупных гейзеров, грязевые котлы, водопады и озера. В 2007 году несколько геотермальных источников оказались под завалами из-за схода мощного селевого потока. Но сейчас большинство из них восстановили свою активность.

Отметим, что Долина гейзеров, как и весь Кроноцкий заповедник, входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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