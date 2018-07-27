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18:01 (мск), источник: Om1.ru

В Ленинском округе Омска перекроют дорогу из-за «Рембата»

Ограничения будут действовать 29 июля, 3 и 4 августа.

В конце июля в Омске стартуют «Армейские международные игры — 2018», в рамках которых на территории Омского автобронетанкового института пройдет конкурс «Рембат».

С 7:00 до 8:00 29 июля и с 07:00 до 16:00 3 и 4 августа по автомобильной дороге на участке от автомобильной дороги федерального значения М 51 до объездной дороги по Черлакскому тракту будет перекрыто движение для всех видов транспорта.

Также автомобили не смогут проехать с 20:00 28 июля до 18:00 29 июля, с 20:00 2 августа до 16:00 4 августа по трассе М 51 до объездной дороги по Черлакскому тракту.

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