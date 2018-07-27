В Ленинском округе Омска перекроют дорогу из-за «Рембата»

В конце июля в Омске стартуют «Армейские международные игры — 2018», в рамках которых на территории Омского автобронетанкового института пройдет конкурс «Рембат».

С 7:00 до 8:00 29 июля и с 07:00 до 16:00 3 и 4 августа по автомобильной дороге на участке от автомобильной дороги федерального значения М 51 до объездной дороги по Черлакскому тракту будет перекрыто движение для всех видов транспорта.