В Ленинском округе Омска перекроют дорогу из-за «Рембата»
Ограничения будут действовать 29 июля, 3 и 4 августа.
Ограничения будут действовать 29 июля, 3 и 4 августа.
В конце июля в Омске стартуют «Армейские международные игры — 2018», в рамках которых на территории Омского автобронетанкового института пройдет конкурс «Рембат».
С 7:00 до 8:00 29 июля и с 07:00 до 16:00 3 и 4 августа по автомобильной дороге на участке от автомобильной дороги федерального значения М 51 до объездной дороги по Черлакскому тракту будет перекрыто движение для всех видов транспорта.
Также автомобили не смогут проехать с 20:00 28 июля до 18:00 29 июля, с 20:00 2 августа до 16:00 4 августа по трассе М 51 до объездной дороги по Черлакскому тракту.