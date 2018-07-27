«Умные и красивые едут в Скадовск»: Киев поставил новые билборды на границе с Крымом

Источник: РИА "Новости"

На бордах написано: «Умные и красивые едут отдыхать в Одессу, Карпаты, Скадовск. Все остальные — в оккупированный Крым».

«Если вы едете не к родственникам, или не проведать свое имущество, а просто потому, что “а мы каждый год отдыхаем там”, то у нас для вас плохие новости», — написал блогер.

Он также отметил, что всего размещено шесть бордов — в каждом пункте пропуска и в Геническе.