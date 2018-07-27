«Умные и красивые едут в Скадовск»: Киев поставил новые билборды на границе с Крымом

На бордах написано: «Умные и красивые едут отдыхать в Одессу, Карпаты, Скадовск. Все остальные — в оккупированный Крым».
«Если вы едете не к родственникам, или не проведать свое имущество, а просто потому, что “а мы каждый год отдыхаем там”, то у нас для вас плохие новости», — написал блогер.
Он также отметил, что всего размещено шесть бордов — в каждом пункте пропуска и в Геническе.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, до этого на границе с Крымом активисты разместили борды с так называемой «социальной рекламой», посвященной «освободительному походу» полковника Болбочана, тем самым косвенно призывая к захвату полуострова. На плакатах было написано «Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем». Речь шла о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской Народной Республики под командованием полковника Петра Болбочана попыталась взять Симферополь, чтобы свергнуть советскую власть и установить контроль над полуостровом и захватить Черноморский флот. Активист по какой-то причине умолчал о том, что операция Болбочана провалилась.