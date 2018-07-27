В Бельцах назревает новый мусорный кризис
В Бельцах назревает новый мусорный кризис. Бытовые отходы не вывозят из города уже третий день. Груженные мусоровозы стоят на территории муниципального Управления строительства и ремонта дорог.
В Бельцах назревает новый мусорный кризис. Бытовые отходы не вывозят из города уже третий день. Груженные мусоровозы стоят на территории муниципального Управления строительства и ремонта дорог.
«Стоим на месте, ждём команды, когда откроют полигон, чтобы разгрузить мусор».
В некоторых районах города мусорные баки переполнены.
«Пусть думают, пусть решают вопрос. Везде грязь, мы не должны платить за это».
Руководство управления строительства и ремонта дорог для комментариев было недоступна. Пару дней назад администратор мусорного полигона Дмитрий Руснак заявил для телеканала TV Nord, что у них нет денег на обслуживание полигона, поскольку управление задолжало им 600 тысяч леев.
Впервые мусорный кризис в Бельцах возник в прошлом году, после того как муниципальные власти расторгли контракт с экономическим агентов, отвечающим за вывоз отходов и передали эти полномочия Управлению строительства и ремонта дорог.