В Бельцах назревает новый мусорный кризис

Источник: Publika.md

«Стоим на месте, ждём команды, когда откроют полигон, чтобы разгрузить мусор».

В некоторых районах города мусорные баки переполнены.

«Пусть думают, пусть решают вопрос. Везде грязь, мы не должны платить за это».

Руководство управления строительства и ремонта дорог для комментариев было недоступна. Пару дней назад администратор мусорного полигона Дмитрий Руснак заявил для телеканала TV Nord, что у них нет денег на обслуживание полигона, поскольку управление задолжало им 600 тысяч леев.