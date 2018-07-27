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17:44 (мск), источник: Publika.md

В Бельцах назревает новый мусорный кризис

В Бельцах назревает новый мусорный кризис. Бытовые отходы не вывозят из города уже третий день. Груженные мусоровозы стоят на территории муниципального Управления строительства и ремонта дорог.

Источник: Publika.md

«Стоим на месте, ждём команды, когда откроют полигон, чтобы разгрузить мусор».

В некоторых районах города мусорные баки переполнены.

«Пусть думают, пусть решают вопрос. Везде грязь, мы не должны платить за это».

Руководство управления строительства и ремонта дорог для комментариев было недоступна. Пару дней назад администратор мусорного полигона Дмитрий Руснак заявил для телеканала TV Nord, что у них нет денег на обслуживание полигона, поскольку управление задолжало им 600 тысяч леев.

Впервые мусорный кризис в Бельцах возник в прошлом году, после того как муниципальные власти расторгли контракт с экономическим агентов, отвечающим за вывоз отходов и передали эти полномочия Управлению строительства и ремонта дорог.

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