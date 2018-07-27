Почему Шахрин одобрил участие Минобороны в «Нашествии»?

Источник: РИА "Новости"

Грядущий фестиваль «Нашествие-2018» в последние дни уверенно обосновался в медиапространстве, заставив своих множественных летних конкурентов отойти на второй план. Информационная «победа», правда, получилась с оттенком скандальности, ведь связана она была с массовым отказом от выступления на мероприятии известных артистов, принявших соответствующее решение из-за сотрудничества фестиваля с Министерством обороны России.

Новость 9 самых интересных событий августа в Москве

На этом, однако, страсти вокруг «Нашествия» не закончились. Так, 26 июля в «игру» вступило Российское авторское общество (РАО), подавшее иск к организаторам на 7 млн рублей. Заявление было направлено в суд на ООО «Современные телерадиовещательные технологии и комплексы» (СТТК), которое занималось проведением рок-фестиваля. Согласно представителям РАО, организаторы прошедшего в 2017 году «Нашествия» выплатили обществу 884 тыс. 330 рублей авторского вознаграждения, указав, что на мероприятие было куплено в общей сложности всего 7158 билетов.

«Однако на официальном сайте “Нашествия” и сайте МВД Тверской области указано, что фестиваль посетили более 200 тыс. зрителей, — подчеркнули в организации. — РАО осуществило расчет ставки вознаграждения, помножив 100 тыс. билетов на минимальную цену билета, указанную организатором: 1 тыс. 650 рублей. Таким образом, мы получили минимальную сумму валового сбора: 165 млн рублей. Авторское вознаграждение в размере 5% составило 8 млн 250 тыс. рублей. Соответственно, недоплата в РАО составила 7 млн 365 тыс. 670 рублей».

В РАО также назвали обращение в судебные инстанции «крайней мерой», пояснив, что общество уже на протяжении года уведомляет организаторов о необходимости перерасчета суммы вознаграждения.

«Крайнее обращение в адрес организатора фестиваля было направлено 8 февраля 2018 года. Однако никакой обратной связи со стороны СТТК не последовало. В итоге 20 марта 2018 года РАО было вынуждено обратиться в Арбитражный суд города Москвы», — цитирует слова представителя Российского авторского общества ТАСС.

В пресс-службе «Нашествия», подчеркивает источник, от комментариев касательно иска воздержались.

Ранее от выступления на фестивале, который в 2018 году должен пройти в Большом Завидово в Тверской области с 3 по 5 августа, отказались некоторые популярные артисты — для них якобы стало новостью сотрудничество «Нашествия» и Минобороны, продолжающееся уже несколько лет.

Одной из первых о неприезде на мероприятие сообщила популярная украинская поп-панк-группа «Пошлая Молли», регулярно выступающая на территории России.

«Друзья! Мы с удивлением узнали, что в фестивале “Нашествие” примет участие Министерство обороны России. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там, где музыка — нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам», — было сказано в послании на официальной странице группы «ВКонтакте».

Инициативу «Пошлой Молли» позднее поддержали российские коллективы «Элизиум», «Порнофильмы», Distemper, «Йорш» и другие. В числе отказников оказалась и певица Лиза Гырдымова, более известная как Монеточка, одно из главных музыкальных открытий года.

«Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на Нашествии, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира», — сообщила девушка посредством соцсетей.

Новость Земфира высмеяла Монеточку

На фоне массовых отказов артистов в СМИ даже появилась информация, что вместо выбывших на фестивале может выступить ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова, не совсем форматный для мероприятия коллектив. Однако позднее эти слухи были опровергнуты самим ансамблем.

«В планах ансамбля на сегодняшний день не запланировано выступление на данном фестивале», — подчеркнул худрук коллектива Геннадий Саченюк.

Стоит отметить, что подавляющее большинство заявленных артистов, несмотря на общий фон последних дней, все-таки выступит на фестивале — на сцену в разные дни в общей сложности выйдут более ста музыкантов, среди которых будут «Сплин», «Ленинград», «Алиса», «Ночные снайперы», «Пикник», «Ногу свело!», Noize MC и другие.

Как рассказали в группе «План Ломоносова», солистом которой является актер Александр Ильин, известный по роли медика Лобанова в сериале «Интерны», выступить на фестивале «куда веселее, чем сидеть дома и злиться на весь мир».

«Нет, отказываться от выступления на фестивале мы не намерены, — заявил член коллектива Денис Хромых. — Почему мы не будем отказываться от выступления на “Нашествии” и поддерживать коллег по цеху? Во-первых, это не наша идея. Во-вторых, играть напротив танка панк-рок и высказывать свою позицию в дуло и в лицо этому самому милитаризму, лично по мне, намного экстремальнее и веселее, нежели сидеть дома и злится на весь мир. Наша сила — в музыке, наше оружие — наши инструменты, если мы перестанем играть, мы не сможем говорить посредством музыки. Как поется в одной песне: тишина — это смерть».

Нашлись и те, кто открыто раскритиковали решение коллег отказаться от выступления на «Нашествии». Так, по мнению лидера рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина, неприезд некоторых украинских музыкантов связан со страхом оказаться «непонятыми» на родине.

«Они просто поняли, что их порвут дома», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Шахрин также отметил, что выставка Минобороны на фестивале уместна. По его словам, посетители, которые не особо заинтересованы в военной технике, даже не увидят ее, так как танки будет стоять в отдельной зоне.