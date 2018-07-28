Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новую внешность Кабаевой высмеяли в соцсетях
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Жена Александра Овечкина откровенно рассказала о семейной жизни
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Анастасию Тарасову раскритиковали за неумение обращаться с ребенком
Шэрон Стоун показала всех своих крестников
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
"Его выносили на носилках": Кобзон в тяжелом состоянии - СМИ
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
Облегающий фасон и декольте: Волочкова судится с водителем
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежский музей-заповедник «Дивногорье» может попасть в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

С таким предложением выступил Совет по правам человека при президенте России.

Источник: Комсомольская правда

Совет по правам человека при президенте России намерен поддержать включение воронежского музея-заповедника «Дивногорье» в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

— Уникальнейшее место, единственное в своем роде во всем мире, где сочетаются и культурное наследие, и природное. Я понимаю, что заявка подана, но мы поддержим, чтобы активизировать деятельность самого заповедника и его посещаемость. За год — нам показывали цифры, и они увеличиваются — 70 тыс. туристов. Я считаю, что-то, что там есть, должно пропагандироваться, разноситься и сохраняться, — отметил член Совета Игорь Борисов.

На территории музея-заповедника «Дивногорье» находятся региональные и федеральные памятники: пещерные меловые церкви середины XVII века, меловые столбы — Дивы, реликтовая растительность, а также действующий мужской Свято-Успенский Дивногорский монастырь.

Все новости региона
 В плену огня: 5 страшных катастроф в небоскребах
«Дома поговорим»: Замужняя Акиньшина флиртует с экс-возлюбленным Шнуром
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Скончался писатель Владимир Войнович
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду
В России могут ввести налог на велосипеды
Спорт
Кубок — не супер После феерического ЧМ-2018 выставочный матч за Суперкубок не впечатлил
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь