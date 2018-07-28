Воронежский музей-заповедник «Дивногорье» может попасть в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
С таким предложением выступил Совет по правам человека при президенте России.
С таким предложением выступил Совет по правам человека при президенте России.
Совет по правам человека при президенте России намерен поддержать включение воронежского
— Уникальнейшее место, единственное в своем роде во всем мире, где сочетаются и культурное наследие, и природное. Я понимаю, что заявка подана, но мы поддержим, чтобы активизировать деятельность самого заповедника и его посещаемость. За год — нам показывали цифры, и они увеличиваются — 70 тыс. туристов. Я считаю,
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