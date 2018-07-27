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19:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ЦИК отказал КПРФ в референдуме о пенсионной реформе

Центризбирком (ЦИК) признал не соответствующим закону вопрос, предлагаемый КПРФ для референдума по повышению пенсионного возраста. На заседании председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что само вынесение вопроса вопроса на референдум возможно, однако у ЦИКа есть претензии к формулировке, которую выработала КПРФ.

Источник: РИА "Новости"

Она подсказала коммунистам, как именно им нужно изменить формулировку вопроса, чтобы у ЦИКа не было претензий. Элла Памфилова даже пообещала, что члены ЦИКа дадут положительное заключение, если инициаторы официально предложат новую версию вопроса. Для этого КПРФ должна создать новую инициативную подгруппу в каком-нибудь регионе страны. Подгруппа должна провести собрание, одобрить новую версию вопроса, подать документы в избирательную комиссию своего региона, которая и направит вопрос в ЦИК для правовой оценки.

Коммунисты предлагали вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Юристы КПРФ говорили, что уверены в безупречности предложенной формулировки, поскольку в ней нет упоминания правительства. Российское законодательство запрещает выносить на референдум вопросы, «отнесенные Конституцией РФ, федеральными конституционными законами к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти».

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста — для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 лет. 19 июля Госдума одобрила его в первом чтении. Документ поддержали только депутаты «Единой России», другие фракции, включая КПРФ, голосовали против.

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19:27 (мск)© Ньюстюб
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