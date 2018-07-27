ЦИК отказал КПРФ в референдуме о пенсионной реформе

Источник: РИА "Новости"

Она подсказала коммунистам, как именно им нужно изменить формулировку вопроса, чтобы у ЦИКа не было претензий. Элла Памфилова даже пообещала, что члены ЦИКа дадут положительное заключение, если инициаторы официально предложат новую версию вопроса. Для этого КПРФ должна создать новую инициативную подгруппу в каком-нибудь регионе страны. Подгруппа должна провести собрание, одобрить новую версию вопроса, подать документы в избирательную комиссию своего региона, которая и направит вопрос в ЦИК для правовой оценки.

Коммунисты предлагали вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Юристы КПРФ говорили, что уверены в безупречности предложенной формулировки, поскольку в ней нет упоминания правительства. Российское законодательство запрещает выносить на референдум вопросы, «отнесенные Конституцией РФ, федеральными конституционными законами к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти».