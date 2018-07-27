ЦИК отказал КПРФ в референдуме о пенсионной реформе

Она подсказала коммунистам, как именно им нужно изменить формулировку вопроса, чтобы у ЦИКа не было претензий. Элла Памфилова даже пообещала, что члены ЦИКа дадут положительное заключение, если инициаторы официально предложат новую версию вопроса. Для этого КПРФ должна создать новую инициативную подгруппу в каком-нибудь регионе страны. Подгруппа должна провести собрание, одобрить новую версию вопроса, подать документы в избирательную комиссию своего региона, которая и направит вопрос в ЦИК для правовой оценки.
Коммунисты предлагали вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» Юристы КПРФ говорили, что уверены в безупречности предложенной формулировки, поскольку в ней нет упоминания правительства. Российское законодательство запрещает выносить на референдум вопросы, «отнесенные Конституцией РФ, федеральными конституционными законами к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти».
В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста — для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 лет. 19 июля Госдума одобрила его в первом чтении. Документ поддержали только депутаты «Единой России», другие фракции, включая КПРФ, голосовали против.
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