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18:17 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму рассказали о запасах воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Обильные осадки, прошедшие в Крыму в июле, практически не дали дополнительных притоков в водохранилища полуострова. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

Источник: РИА "Новости"

«Обильные осадки, которые почти ежедневно проходят на территории Крыма, кардинально не изменили ситуацию с наполнением водохранилищ. Никаких притоков мы не получили», — констатировал он.

При этом глава ведомства заверил, что имеющихся на данный момент запасов воды достаточно для обеспечения жителей и гостей Крыма в курортный сезон.

«Во всех водохранилищах центрального Крыма и южного берега достаточно запасов и на следующий год. Никакой чрезвычайной ситуации по обеспечению водой сегодня нет ни в одном регионе», — подчеркнул Вайль.

Говоря об обеспечении водой жителей восточного Крыма, глава комитета отметил, что запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них был остановлен.

«На сегодняшний день Феодосия, Судак, Керчь и Ленинский район питаются запасами воды, которые были сделаны работниками водохозяйственного комплекса за весну и часть лета. Эти запасы полностью обеспечивают нормальное прохождение курортного сезона. Воды там хватит приблизительно до ноября», — сказал Вайль.

Глава Госкомводхоз Крыма Игорь Вайль.

Он добавил, что 15 июля были запущены дополнительные скважины на Нежинском, Новогригорьевском и Просторненском водозаборах, которые дают до 126 тысяч кубометров воды в сутки.

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