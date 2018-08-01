5 туристических городов, где можно стать жертвой карманников

Париж.

Туристические бюро Парижа подсчитали, что за 2017 год столицу Франции посетили примерно 40 миллионов туристов, большая часть из них приехала посетить музеи и театры именно в летний сезон.

Самой частой мишенью становятся туристы, которые выбирают наиболее тривиальные маршруты.

В прошлом году Эйфелеву башню даже пришлось закрыть на день из-за того, что работники аттракциона для туристов устроили забастовку.

Они требовали, чтобы власти выделили дополнительные силы для борьбы с ворами, которые безустанно «трудились» на территории. В 2013 году то же самое произошло в Лувре: там карманники обворовывали и туристов, и персонал музея. Поэтому к советам оставлять большие суммы денег и паспорта в сейфе отеля лучше прислушаться. А кроме того, имеет смысл выбирать для посещения только одно крыло Лувра в день.

Рим.

Рим и Флоренция также страдают от избытка карманников. В Риме наибольшей популярностью пользуется воровство вещей из машин. Больше всего крадут в старых районах города, где располагаются Колизей, фонтан Треви и все остальные места, куда хочется попасть в первую очередь.

Своеобразной визитной карточкой римских воров стали операции в длинных очередях на общественный транспорт, а самый наполненный карманниками маршрут в Риме — у автобуса номер 64.

Он подбирает туристов в центре Рима и проезжает через фонтаны, площади и даже Ватикан, что делает маршрут благословенным для каждого уважающего себя вора. Если один из пассажиров в автобусе привлекает ваше внимание, а вы находитесь в окружении незнакомцев, скорее всего, вас пытаются ограбить. После того как карманники возьмут все необходимое, они просто выйдут на одной из множества остановок, и найти их окажется непосильной задачей.

Барселона.

Некоторые верят, что поездка в Барселону пройдет даром, если вы не выложите в инстаграм фотографию недостроенного творения Гауди, известного как Саграда Фамилия. Пока стоит прекрасный городок в Испании, храм Святого семейства будут окружать строительные леса, а туристов продолжат нещадно обворовывать самыми изощренными способами.

Барселону называют мировой столицей карманников не столько за статистику краж, сколько за мастерство и душу, которую вкладывают каталонские воры в свое ремесло.

Основным пространством для знакомства с такой неофициальной достопримечательностью города, как карманники, считают длинную пешеходную улицу La Ramblas. Там рассеянному туристу могут устроить небольшое представление и начать чеканить футбольным мячом, что-нибудь на него пролить или начать советовать лучшие маршруты в Барселоне, особенно если об этом никто не просил. Удивительный талант местных воров состоит в том, что проделывать все это и параллельно забирать ваши ценные вещи они могут один на один. Когда работает подобный «индивидуальный предприниматель», ему не потребуется сильная давка, потому что нужен только один подельник.

Прага.

Пражские карманники собрали все лучшее из международного опыта профессионалов индустрии, ваш кошелек может испариться практически везде: в величественном Пражском граде, на Карловом мосту или старой площади.

Этот город действительно способен развить у туристов паранойю — вас могут толкнуть и тут же обокрасть.

«Заблудившиеся братья туристы» перекрывают зрительный доступ к ценным вещам, просто подставив вам под нос большую бумажную карту города, в которой вы, вероятно, не разбираетесь. Подспорьем местным ворам служит сам город: его старинная архитектура и красочная природа отвлекут невнимательного гостя столицы Чехии лучше любого шоу.

Чаще всего карманники в Праге «работают» в общественном транспорте — несмотря на то что многие туристы проходят по знаменитой брусчатке десятки километров, передвигаться на большие расстояния они часто предпочитают на автобусах. Особенно опасны ночные маршруты вроде тех, которые часто выбирают путешественники, осматривающие достопримечательности без сопровождения туристической группы.

Мадрид.

Несколько лет назад в Мадриде работала известная группа воров, которую называли «Боснийским кланом». Группа была известна штатом «сотрудников» в количестве четырех человек и тем, что в ней работали только женщины. В 2014 году после их задержания уровень краж в Мадриде упал на 40 процентов, а власти города запретили гражданам с более чем 400 арестами за кражи появляться в туристических местах.