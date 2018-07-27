Мама Дениса Тена обратилась к казахстанцам

От имени родных Дениса Тена благодарим весь народ Казахстана и международное сообщество за то, что разделили нашу скорбь и поддержали нашу семью в это тяжелое время.

«Отдельно выражаем благодарность лично Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Президент всегда поддерживал и помогал Денису. Также благодарим государственные органы и акимат за оказанную поддержку. С момента трагедии к нам неоднократно обращаются представители казахстанских и международных СМИ. Утрата Дениса до сих пор не поддается осмыслению, и сейчас нам очень сложно найти силы, чтобы отвечать на вопросы журналистов. Просим отнестись с пониманием к нашему общему горю, а также к нашей неготовности давать интервью. Давайте сохраним гордое имя нашего сына и честную память о нем!» — сказала Оксана Тен.